Fotógrafa le regaló chucherías venezolanas a León XIV durante su viaje a Argelia, así reaccionó el pontífice

La fotógrafa Lola Gómez compartió brevemente con el papa León XIV durante un viaje apostólico a Argelia y le regaló chucherías venezolanas.

En el encuentro, Gómez pudo conversar sobre la victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol.

«Un nuevo encuentro, otra nueva sonrisa. Así son los encuentros con el Papa en un viaje apostólico. En medio del caos que esa misma mañana se desató entre el Vaticano y la Casa Blanca, mencionar el triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol volvió a sacar sonrisas y a encender celebraciones», indicó la venezolana en sus redes.

Tras esto, León XIV expresó entre risas: «Bien hecho», luego que la venezolana mencionó que la selección nacional derrotó a la estadounidense en la final del torneo.

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La venezolana destacó que este viaje con el pontífice «pinta como el más demandante» que ha hecho en casi tres años trabajando en el Vaticano. «Un continente, cuatro países, once ciudades, 18 vuelos internos y todo en 10 días. Más de 60 periodistas, entre fotógrafos y videógrafos, estaremos del timbo al tambo con el papa por África», expresó.

«Así que, para aligerar el momento, una vez más la Susy, el Cocosette, la Samba y el Toronto hicieron lo suyo. Ojalá las disfrute mientras usa sus cholitas de los White Sox viendo algún jueguito en diferido», señaló.