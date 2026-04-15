«Aquí no se ocultan las cifras»: Director del Cicpc habló de los delitos en el país y la campaña de supuestos funcionarios para estafar

El director del Cicpc, Douglas Rico, destacó la disminución del índice de homicidios y demás delitos en el país que se ha registrado de manera progresiva en los últimos años.

«El país goza de una seguridad como nunca antes. En 2016 tuvimos la tasa más alta de homicidios que pudo haber habido. Hablamos de 56 homicidios por cada 100.000 habitantes y se comenzó un trabajo e inicia los cuadrantes de paz y en los años siguientes disminuyeron los delitos. En 2025 cerramos con una tasa de 3.09 homicidios por cada 100.000 habitantes; el 2024 fue 4.1; el 2023 fueron 5.35; o sea cada año fuimos bajando la tasa», dijo Rico en declaraciones a VTV.

«Y no solamente el delito de homicidio, en todos los demás delitos. Tuvimos una época en que el secuestro, nadie quería salir a las calles, todos teníamos miedo de que nuestros hijos, abuelos, nietos salieran a las calles. Se hizo un trabajo y el delito se disminuyó», añadió.

En este sentido, Rico destacó que el país «hoy en día es de los más seguros».

Asimismo, resaltó que parte de esta disminución es gracias a las propias personas. «La gente hoy en día denuncia, antes había el temor de denunciar. La denuncia nos permite a nosotros georeferenciar al delito y a los delincuentes y se hace más rápido el ataque a esas organizaciones que comienzan a crecer».

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«Para esta fecha, comparado con el año 2025, tenemos 2.200 delitos menos que el año pasado. Han querido dañar lo que ha sido el plan Vuelta a la Patria diciendo que ahora el delito se está incrementando. Es una mentira que tratan aquellas personas que no quieren a su país, de inventar cosas, pero ahí están las cifras. Aquí no se ocultan las cifras», sostuvo.

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Para finalizar, se refirió al tema de los delitos informáticos. «Hoy los delitos informáticos han disminuido. Se han hecho grandes avances en la investigación de este delito. Se ha alertado a la gente para que no sean víctimas».

«Sin embargo, lamentablemente alguien es víctima todos los días. Esas llamadas que se hacen llamar por funcionarios, la tal María. Hoy en día hay una campaña donde llama un supuesto funcionario del Cicpc a decir que la persona está involucrada y la engañan y terminan suministrando el código que les mandan», concluyó.