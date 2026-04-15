EN FOTOS: Ejemplar de la tortuga marina más grande del mundo eligió las costas de Carabobo para poner sus huevos

Esta semana comenzó el primer anidamiento de tortugas de la temporada y las costas del estado Carabobo se engalanaron con el recibimiento de una madre de la especie Tortuga Cardón (Dermochelys coriacea).

Se trata de la especie de tortuga marina más grande del mundo, la cual eligió las arenas del país para enterrar sus huevos.

«Gracias a la labor de los Guardavidas y el personal del Incret, el nido fue detectado y ya se encuentra bajo estricta vigilancia por una comisión multidisciplinaria (Minec, Policía de Espacios Acuáticos y Ecorutas Cachirí)», informó el programa radial C-OYE.

Asimismo, los especialistas recordaron que estas tortugas están protegidas por la ley venezolana. El artículo 127 de la Constitución señala: «Es nuestro deber constitucional proteger la biodiversidad».

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Además, recordaron que dañar un nido o capturar al ejemplar conlleva penas de 1 a 3 años de prisión o multas severas. «La Tortuga Cardón tiene protección absoluta. ¡Cualquier daño es un delito penal!».

Entre otras cosas, esta tortuga es fundamental para la biodiversidad, ya que se encarga de controlar la población de medusas, evitando que se conviertan en una plaga.

Por si fuera poco, el desove aporta fósforo y nitrógeno que evitan la erosión de la playa.

Finalmente, hicieron un llamado a los organismos ciudadanos a quiénes estén interesados se acerquen a los organismos competentes de la zona para que se sumen al trabajo de voluntarios para cuidar el nido, en una tarea que llevará de 55 a 70 días.