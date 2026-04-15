El contundente mensaje de Delcy Rodríguez a Trump tras reunirse con representantes de EEUU en Caracas

La presidenta encargada Delcy Rodríguez se reunió este martes con una delegación del Departamento de Energía de Estados Unidos.

El encuentro se realizó en el Palacio de Miraflores y estuvieron presentes el subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica de Estados Unidos, Kyle Haustveit; la exencargada de negocios del país norteamericano en Venezuela, Laura Dogu, y otras autoridades.

En la reunión, Delcy Rodríguez volvió a pedirle al mandatario Donald Trump que levante las sanciones contra Venezuela.

«Deben cesar las sanciones para que todas las inversiones puedan desarrollarse plenamente, porque siempre hay detalles. Un inversionista requiere mayor seguridad jurídica. Una licencia no brinda la seguridad jurídica en la proyección del tiempo, porque está sujeta a temporalidad», acotó.

Asimismo, manifestó que Venezuela y Estados Unidos tienen la «madurez suficiente» para establecer «relaciones energéticas, económicas y de cooperación en el marco de las legislaciones de ambos países».

«Es un camino que debemos recorrer, la realidad del mercado energético internacional está muy complicada y una Venezuela sin sanciones sin duda alguna hubiese podido tener mejor cooperación e intervención», comentó.

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Delcy Rodríguez no hizo mención a la medida tomada este martes por el Gobierno de Estados Unidos sobre el levantamiento de las sanciones impuestas al sistema de banca pública, incluyendo al Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores, al Banco de Tesoro. Así como cualquier entidad en la que alguna de estas instituciones tenga participación directa o indirecta de un 50 % o más.

La Oficina de Control de Activos del Tesoro (OFAC) emitió a su vez una licencia que permite las «transacciones comerciales» con el Gobierno de Venezuela, con autorización previa de Washington, reseñó EFE.

LAS REUNIONES DE DELCY RODRÍGUEZ

Por otra parte, Delcy Rodríguez confirmó que sostuvo encuentros con representantes de empresas como ConocoPhillips y ExxonMobil, entre otros «grupos». Esto semanas después de la reforma de hidrocarburos que abrió el sector a inversión privada y extranjera.

«Hemos estado recibiendo distintos grupos de empresas, desde las más grandes, como Conoco, Exxon, ayer firmamos con Chevron. Hemos estado escuchando a todas las empresas, sus puntos de vista, sus recomendaciones», declaró.