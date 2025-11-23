Revelan la causa de fallecimiento de la joven que viajaba en un crucero y más detalles espeluznantes sobre su hermanastro como sospechoso

Anna Kepner, la joven que fue hallada sin vida en el crucero Carnival Horizon, que navegaba por el Caribe, falleció debido a una asfixia, según los resultados de la autopsia que se le practicó; mientras continúan apareciendo espeluznantes detalles que apuntan al hermanastro como principal sospechoso.

Distintos medios estadounidenses como Fox News, People y ABC News accedieron a las conclusiones preliminares de la causa del deceso. Los médicos forenses determinaron que Anna pereció por asfixia y describieron cómo habrían sucedido los hechos.

«Los dos moretones en el costado de su cuello son consistentes con una llave de barra. Un brazo alrededor del cuello que la inmovilizó sin permitirle respirar», dijo una fuente forense de la investigación.

Además, los resultados preliminares descartan una agresión sexual en el crucero. Tampoco encontraron sustancias como drogas o alcohol en el organismo de la víctima, aunque faltan los informes completos de toxicología para confirmarlo.

EXSUEGRO DE ANNA KEPNER REVELÓ DETALLES TURBIOS SOBRE EL HERMANASTRO

Las primeras hipótesis apuntan al hermanastro de Anna Kepner, identificado como TH, como el principal sospechoso de su asesinato. Incluso el exsuegro de la joven, Steve Westin, reveló perturbadores detalles que salpican aún más al familiar de la víctima.

«Estamos impactados, ella fue el primer amor de mi hijo», dijo a Fox News. Cuando le preguntaron por la acusación contra el hermanastro por ser el potencial asesino, sorprendió con más de sus afirmaciones.

«Mi hijo dice que ese muchacho estaba obsesionado con ella, que una vez estaban haciendo una videollamada a la madrugada y vio cuando el hermanastro entró a la habitación y trató de ponerse encima de ella», acotó.

«Sabemos que ella le tenía miedo, que ese joven siempre tenía un cuchillo encima, y que se sentía incómoda», agregó.

A la par, se eliminó toda referencia a la madrastra y sus hermanastros en el obituario de Anna, pese a que en un principio figuraban al final del escrito. Por ahora, las investigaciones siguen en curso para determinar al responsable del crimen.