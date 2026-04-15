Venezuela

EN VIDEO: Trabajadores universitarios protestaron frente al TSJ para exigir respuestas por los salarios

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
4 Min de Lectura
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trabajadores

Con el lema de «salario digno ya», un grupo de trabajadores se concentró a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir una respuestas a sus demandas de las faltas constitucionales en las que estaría implicado el Ejecutivo Nacional con respecto al sueldo mínimo.

Desde tempranas horas de la mañana, la concentración estuvo liderada por decanos de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, trabajadores, jubilados y pensionados.

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«Exigen respuesta del Tribunal por la demanda de omisión constitucional por salarios dignos introducida el 2 de febrero.», precisó la ONG Provea en un video divulgado en sus redes sociales.

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Dick Guanique, miembro del Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha, denunció que han pasado más de dos meses sin decisión del TSJ sobre el amparo en defensa del artículo 91 de la Constitución por salarios dignos.

Cabe recordar que tras el recibimiento de la demanda, la Sala Constitucional tenía cinco días para pronunciarse y no lo hizo. «Necesitamos que nos den una respuesta porque van cuatro años sin aumento salarial», destacó.

Al cabo de varios minutos permitieron el ingreso al TSJ de una comisión encabezada por el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela Juan Carlos Apitz en compañía de la directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) y demás gremios, para exigir respuesta.

Antes de su ingreso, el presidente de la APUCV, José Gregorio Afonso, reiteró sus exigencias. «Nosotros siempre estamos esperanzados con una respuesta positiva. Somos gente de bien. Llevamos décadas formando a nuestros jóvenes trabajando de gratis», dijo.

«Si el gobierno el 1 de mayo nos incrementa salarios, no bono que no nos insulte la inteligencia, salario, entonces puede haber un camino y de forma racional entendernos, eso es lo que quiere el país», asentó.

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