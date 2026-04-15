EN VIDEO: Hombre habría disparado a un PNB en Carabobo y terminó atrapado en el peaje tras una persecución

Organismos de seguridad privaron de libertad a un hombre que estaría implicado en el ataque armado en contra de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el sector La Lucha, municipio Guacara, estado Carabobo.

De acuerdo con versiones preliminares, el uniformado resultó herido luego de que lo abordaran sujetos desconocidos en horas de la noche.

Tras el ataque inicial, un familiar de la víctima inició una persecución en contra de los antisociales que se desplazaban en un vehículo. La misma terminó en el peaje de Guacara, donde los agresores se vieron obligados a detenerse.

Sin embargo, dos de los delincuentes salieron del vehículo y se dieron a la fuga. En el sitio se activó un despliegue integrado por comisiones mixtas de la Guardia Nacional Bolivariana, División de Vigilancia de Tránsito Terrestre y Policarabobo.

En un vídeo grabado por una cámara de seguridad y divulgado en redes sociales se puede ver el momento en el que un hombre señala hacia adentro del vehículo y funcionarios de la Guardia Nacional y policías abren el auto, sacan al conductor, quien sería el responsable de haber atacado al policía y lo esposan en el lugar.

El funcionario herido fue trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano, donde permanece bajo estricta observación médica.

Hasta el momento, su estado de salud se mantiene bajo pronóstico reservado, mientras que los organismos de inteligencia continúan con las investigaciones para identificar plenamente al resto de la banda delictiva responsable de este atentado.