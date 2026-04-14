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FMI proyecta un crecimiento económico en Venezuela para 2026 y 2027, estas son las cifras

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que la economía en Venezuela mejorará sustancialmente este año y el próximo en comparación a 2025,

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De acuerdo al informe Perspectiva Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés) publicado este martes, el FMI espera que el Producto Interno Bruto (PIB) venezolano crezca 4% en 2026.

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Además para 2027, la economía venezolana crecerá hasta 6%.

Por otra parte, el FMI estimó que el 2025 hubo un crecimiento económico de 1,5%. Esto en contraste con el 8,7% publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

FMI EVALÚA RESTABLECER RELACIONES CON VENEZUELA, PERO HAY UNA CONDICIÓN

El Fondo Monetario Internacional (FMI) evalúa restablecer relaciones con Venezuela, aunque la decisión final depende de que la mayor parte de países miembros brinden su reconocimiento al gobierno de Delcy Rodríguez.

De acuerdo al medio Bloomberg, el FMI comenzó a distribuir encuestas para conocer su posición respecto a Venezuela. Los cuestionarios fueron entregados a los directores ejecutivos del organismo financiero.

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Una vez los directivos examinaron las encuestas, las remitieron a los gobiernos de los países miembros del FMI. El organismo busca conocer la postura de la comunidad internacional respecto a Venezuela.

Cabe destacar que las normas del FMI no permiten que tenga contacto formal con el gobierno de Venezuela hasta que el nuevo gobierno de Rodríguez sea reconocido por la mayoría de los países miembros.

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