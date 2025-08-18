¿Conspiración contra Petro y Maduro? La respuesta del subsecretario de Estado de Trump a Diosdado Cabello

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, rechazó las acusaciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien lo señaló de estar conspirando en contra de los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro.

«Usted y su pandilla de brutos criminales han destrozado su patria como pocas veces en la historia humana se ha destrozado un gran país», respondió Landau a través de su cuenta de X (Twitter).

«Las elecciones del año pasado y el tsunami de migración al exterior demuestran claramente para el mundo entero el repudio absoluto de su propio pueblo. Ustedes que se creen tan listos no han engañado a nadie», añadió.

En este sentido, responsabilizó al gobierno de Maduro por la crisis en Venezuela. «Son ustedes los que han acosado y declarado la guerra al gran pueblo de Venezuela. Con razón usted y su pandilla corren llenitos de angustia mientras yo ando tranquilo», concluyó.

LO QUE DIJO CABELLO

Según leyó el ministro Diosdado Cabello, «la sentencia de Uribe y la muerte de Miguel Uribe Turbay van a precipitar algunos planes en Colombia y otros aquí en Venezuela».

Asimismo, mencionó al encargado de Negocios de los Estados Unidos, John McNamara, a quien llamó «McNaloco»

«Yo sigo sin entender por qué Colombia no ha protestado por la presencia de ese señor, quien anda conspirando abiertamente contra Petro y Venezuela», declaró Cabello.