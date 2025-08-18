Alerta en Nueva York: Evacuaron Times Square por un «paquete sospechoso», la policía investiga

Un artefacto sospechoso detectado este lunes frente a una subestación de la Policía de Nueva York (NYPD) en Times Square provocó el despliegue de un escuadrón antibombas y la evacuación de una parte del centro de Manhattan.

Fuentes policiales informaron a Reuters y NBC News que la alarma se activó tras una llamada al 911, poco después de las 10:30 a.m., que alertó sobre un objeto cilíndrico localizado en la intersección de West 43rd Street y Séptima Avenida, uno de los cruces más transitados de Nueva York y punto clave entre Broadway y la Séptima Avenida.

🇺🇸 | ÚLTIMA HORA: Times Square fue evacuada mientras la policía inicia una investigación en medio de informes de un «paquete sospechoso».pic.twitter.com/KEGeOn3cj8 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 18, 2025

El operativo incluyó el acordonamiento de la zona, la evacuación de la subestación policial y la interrupción del tráfico peatonal y vehicular sobre un tramo de dos cuadras, entre las calles 42 y 44, reseñó Infobae.

Además, la estación de metro Times Square–42nd Street, que conecta las líneas N, Q, R, W, 1, 2, 3, A, C y E, se cerró al público como medida de precaución. Las oficinas ubicadas en ese sector desalojaron empleados y recomendaron mantenerse alejados de las ventanas, reportó Reuters.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL ESPANTOSO CRIMEN POR EL QUE SENTENCIARON A 100 AÑOS DE PRISIÓN A UNA NIÑERA EN CALIFORNIA

El dispositivo sospechoso fue localizado junto a la puerta principal de la subestación del NYPD, y fue evacuada por seguridad, según datos citados por NBC News.

#Breaking: Bomb squad looking at a suspicious package at the precinct on 43rd and 7th in Times Square. Streets are blocked off. Looks to be okay now. The view behind my desk. pic.twitter.com/GV4GA6zd3f — Kristina Partsinevelos (@KristinaParts) August 18, 2025

En el lugar se observaron numerosos vehículos de emergencia y un helicóptero policial realizó sobrevuelos de vigilancia.

Las autoridades instaron a residentes y turistas a evitar acercarse al área durante la intervención, advirtiendo sobre demoras en los alrededores y potenciales cambios operativos en el transporte público.

POSIBLE AMENAZA DE BOMBA: EVACUAN TIMES SQUARE

Hasta el momento, ningún civil ha resultado detenido ni herido durante el operativo. Investigadores revisan imágenes de vigilancia para intentar identificar a la persona que habría dejado el objeto en el lugar y se retiró de la escena, según informó CBS News.

Miles de visitantes recorren Times Square todos los días, convirtiéndolo en un punto clave tanto para el turismo como para la vida cultural de Nueva York.

Esta constante afluencia de personas genera una intensa actividad en la zona y aumenta la atención de las autoridades, que deben estar alertas ante cualquier posible riesgo para la seguridad pública, desde incidentes menores hasta situaciones que podrían afectar a grandes multitudes.