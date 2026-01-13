Bill y Hillary Clinton se niegan a testificar en el caso Epstein, el Congreso podría emitir esta seria acusación en su contra

El enfrentamiento entre los Clinton y el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos escaló esta semana después de que Bill y Hillary Clinton se negaran a testificar en la investigación que el panel republicano conduce sobre el delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein.

De acuerdo con lo reseñado por CBS News, la decisión abrió la puerta a un choque legal de alto perfil, mientras el comité, presidido por el republicano James Comer, evalúa declarar en desacato a los Clinton por no atender las citaciones emitidas en agosto.

Comer anunció que el panel votará la próxima semana si recomienda declarar en desacato a Bill Clinton, y se espera que una medida similar se aplique a Hillary Clinton.

De aprobarse, el caso pasaría al pleno de la Cámara para decidir si remitirlo al Departamento de Justicia para un eventual procesamiento.

El comité había solicitado que ambos comparecieran esta semana en sesiones a puerta cerrada, pero los Clinton rechazaron asistir.

RESPUESTA DE LOS CLINTON

En una carta de ocho páginas enviada al comité, los abogados de los Clinton afirmaron que sus clientes ya habían entregado voluntariamente la información limitada que poseen sobre Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell.

Argumentaron además que las citaciones son “inválidas”, “legalmente inaplicables” y carentes de un propósito legislativo legítimo, calificando el esfuerzo del comité como una violación de la separación de poderes.

En otra misiva, firmada directamente por los Clinton, señalaron que otros exfuncionarios citados —incluidos exfiscales generales y exdirectores del FBI— tampoco fueron obligados a declarar.

En concreto, los Clinton acusaron al comité de actuar con motivaciones políticas, asegurando que la investigación busca castigar a adversarios y proteger a aliados.

También denunciaron que el proceso forma parte de una estrategia para avergonzar a figuras demócratas, especialmente después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, instara al Departamento de Justicia a publicar cualquier material relacionado con Epstein que mencionara a miembros de su partido.

«Estamos seguros de que cualquier persona razonable dentro o fuera del Congreso verá, basándose en todo lo que publicamos, que lo que están haciendo es tratar de castigar a quienes consideran sus enemigos y proteger a quienes creen que son sus amigos», escribieron los Clinton.

Aunque Bill Clinton aparece en fotos antiguas con Epstein y viajó con él en varias ocasiones, no ha sido acusado de ningún delito, al igual que Trump, también mencionado en los documentos.

«Nadie está acusando a Bill Clinton de nada malo. Solo tenemos preguntas», dijo Comer a los periodistas este martes después de que el expresidente no se presentara.

LOS DEMÓCRATAS PIDEN COOPERACIÓN

El comité y el equipo legal de los Clinton llevan meses negociando sin éxito una fecha para las declaraciones. Intentos previos en octubre y diciembre fueron rechazados por ambos, quienes alegaron compromisos ineludibles.

Mientras los abogados piden a Comer actuar “de buena fe” para evitar una escalada, los demócratas del comité insisten en que la cooperación con el Congreso es esencial y aún esperan obtener cualquier información relevante para esclarecer el caso Epstein.

«Los demócratas encargados de la supervisión siempre han afirmado que el Comité está dispuesto a hablar con cualquier persona que tenga información sobre Jeffrey Epstein», declaró Sara Guerrero, portavoz de los demócratas en el comité.

«Cooperar con el Congreso es importante y el Comité debe seguir trabajando con el equipo del presidente Clinton para obtener cualquier información que pueda ser relevante para nuestra investigación», sostuvo.