Caraota Show

Sorpresa en Los Simpson: Esta es la famosa actriz que hizo la voz de Maggie en histórico capítulo

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

La popular serie Los Simpson se encuentra en medio de las miradas tras el estreno de su último episodio, en la donde la famosa actriz Lindsay Lohan brindó la voz de Maggie Simpson, la hija menor de esta icónica familia.

Contents

Lohan fue la primera en anunciar su aparición en Los Simpson. El pasado fin de semana, compartió en su cuenta de Instagram una imagen de la serie e invitó a sus seguidores a ver el capítulo estrenado el domingo, 14 de diciembre.

Leer Más

Miss
La venezolana Luiseth Materán quedó como tercera finalista en el Miss Grand International
Angelina Jolie se quiere mudar de Hollywood y este es el inesperado país que le gusta para vivir
«Fueron 12 horas de angustia»: Servando Primera habló del accidente que sufrió Florentino y otros familiares

«¡Atrápame en Los Simpson este domingo en FOX! Qué sueño hecho realidad ser parte de esta icónica familia», dijo Lohan en su perfil. En apenas unos días, la publicación cuenta con casi 50.000 likes.

Un día después, Lohan compartió un segmento del capítulo de Los Simpson, con el que alcanzó casi medio millón de likes. De igual forma, consiguió miles de comentarios.

EL CAMEO DE LOHAN

A pesar de la fama de Lohan, su histórica participación pudo pasar desapercibida entre los fanáticos. Esto se debió a que en este capítulo Maggie Simpson casi no habla y cuando lo hace se convierte en un acontecimiento dentro del universo de la serie.

Dentro de la trama del capítulo, Lohan interpreta a Maggie que suplica a su madre que no deje que Bart los lleve a la escuela. Los propios fanáticos reaccionaron positivamente por la participación de la actriz.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIRAL: EL INCÓMODO MOMENTO QUE VIVIÓ FÁTIMA BOSCH EN UN DESFILE EN MÉXICO, LA BAJARON A LA FUERZA DEL CARRO

Numerosos internautas destacaron que pocos artistas han interpretado a Maggie, mientras que otros dudaron que fuera la voz de Lohan. Sin embargo, otros respondieron: «Eso no suena a Lindsay. No lo van a creer, pero… es actriz. Está actuando».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

En Miranda: Desalmado envenenó unas 40 palomas en un centro comercial, así lo descubrieron
Sucesos
Ousmane Dembelé fue premiado con el The Best al mejor jugador de 2025
Deportes
EN VIDEO: Cayó turista aberrado en Brasil, lo pillaron grabando mujeres en una playa y un perturbador mensaje en su celular
Mundo