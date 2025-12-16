Sorpresa en Los Simpson: Esta es la famosa actriz que hizo la voz de Maggie en histórico capítulo

La popular serie Los Simpson se encuentra en medio de las miradas tras el estreno de su último episodio, en la donde la famosa actriz Lindsay Lohan brindó la voz de Maggie Simpson, la hija menor de esta icónica familia.

Lohan fue la primera en anunciar su aparición en Los Simpson. El pasado fin de semana, compartió en su cuenta de Instagram una imagen de la serie e invitó a sus seguidores a ver el capítulo estrenado el domingo, 14 de diciembre.

«¡Atrápame en Los Simpson este domingo en FOX! Qué sueño hecho realidad ser parte de esta icónica familia», dijo Lohan en su perfil. En apenas unos días, la publicación cuenta con casi 50.000 likes.

Un día después, Lohan compartió un segmento del capítulo de Los Simpson, con el que alcanzó casi medio millón de likes. De igual forma, consiguió miles de comentarios.

EL CAMEO DE LOHAN

A pesar de la fama de Lohan, su histórica participación pudo pasar desapercibida entre los fanáticos. Esto se debió a que en este capítulo Maggie Simpson casi no habla y cuando lo hace se convierte en un acontecimiento dentro del universo de la serie.

Dentro de la trama del capítulo, Lohan interpreta a Maggie que suplica a su madre que no deje que Bart los lleve a la escuela. Los propios fanáticos reaccionaron positivamente por la participación de la actriz.

Numerosos internautas destacaron que pocos artistas han interpretado a Maggie, mientras que otros dudaron que fuera la voz de Lohan. Sin embargo, otros respondieron: «Eso no suena a Lindsay. No lo van a creer, pero… es actriz. Está actuando».