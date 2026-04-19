VIDEO: Ernesto Villegas respaldó la celebración de elecciones pero bajo esta condición

Ernesto Villegas, coordinador del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, respaldó este sábado que se celebren elecciones en Venezuela, pero que sean «libres de sanciones».

En un discurso, el excandidato a la Defensoría exhortó a la población a sumarse a la peregrinación que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, convocó para iniciar este domingo. Esta tiene como fin abogar por el «fin» de las sanciones.

Villegas propuso que la protesta trascienda y se traslade a las plataformas digitales mediante «la creación artística venezolana, con mensajes por la paz y por una Venezuela libre de sanciones». Asimismo, vinculó el levantamiento de las medidas con el retorno de los migrantes y un eventual «abrazo de reconciliación nacional y de reencuentro familiar».

PEDRO INFANTE CUESTIONA LICENCIAS

En el mismo evento, el diputado Pedro Infante recordó que Estados Unidos otorgó 18 licencias en los últimos tres meses debido a la gestión diplomática del gobierno de Delcy Rodríguez.

No obstante, Infante cuestionó estos permisos especiales al señalar que «si no existieran las sanciones, no existirían las licencias». Por lo anterior, demandó la anulación total de las medidas restrictivas.

El parlamentario denunció que estas bloquean «el funcionamiento de la industria petrolera y minera y del sistema financiero en Venezuela».

Con respecto a la llamada peregrinación, esta parte desde tres regiones fronterizas con Colombia y sumará participantes de forma progresiva a través de tres rutas estratégicas que convergerán en Caracas. Los organizadores esperan que la acumulación de manifestantes demuestre el «rechazo popular» a las sanciones.

Recientemente, la AN indicó que definir una fecha para los comicios resulta un asunto «no perentorio» en la agenda política inmediata. Según su presidente, Jorge Rodríguez, el gobierno concentra actualmente sus esfuerzos en la materia económica.