Foro Penal contabilizó 477 presos políticos a dos meses de aprobarse la Ley de Amnistía

La organización Foro Penal actualizó este sábado el recuento de presos políticos en Venezuela y fijó la cifra en 477 detenidos, al cumplirse dos meses la aprobación de la Ley de Amnistía.

El balance de la ONG destacó la presencia de 43 ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad dentro de este grupo de reclusos. Igualmente, el reporte detallado precisó que 432 hombres y 45 mujeres permanecen tras las rejas por motivos políticos en el país.

El registro del Foro Penal incluye además a 290 civiles, 187 efectivos militares y un adolescente bajo custodia del Estado.

La estadística revela que 164 de estos ciudadanos ya cuentan con una condena firme, mientras que 313 esperan por una sentencia. Dicha situación ocurre casi dos meses después de que el Parlamento aprobara la amnistía para casos ocurridos entre 2002 y 2025.

La ONG advirtió recientemente que la mencionada ley funciona como un «embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos» de los prisioneros. En ese sentido, cuestionaron la efectividad de la norma frente a la lentitud de las excarcelaciones.

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 13/04/2026 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹: 𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 477*

Desde la semana pasada Hombres: 432

Mujeres: 45 Civiles: 290

Militares: 187 Adultos: 476

Adolescentes: 1 Encarcelaciones 5

Excarcelaciones: 14… pic.twitter.com/65lyGyXR24 — Foro Penal (@ForoPenal) April 18, 2026

El gobierno interino que encabeza Delcy Rodríguez inició la liberación de detenidos pocos días después de la captura de Nicolás Maduro. El arresto del exmandatario y de Cilia Flores por parte de Estados Unidos el 3 de enero pasado aceleró los cambios políticos.

¿QUIÉNES ESTÁN AL MARGEN DE LA AMNISTÍA?

La Asamblea Nacional ratificó la ley de amnistía el 19 de febrero con el fin de resolver casos vinculados a las crisis políticas recientes. La normativa abarca oficialmente un período de 27 años desde la llegada del chavismo al poder en 1999.

El texto legal limita los beneficios a personas relacionadas con trece eventos específicos ocurridos durante trece años determinados. Esta redacción excluye a detenidos por operaciones militares, actos de corrupción, homicidios o violaciones de derechos humanos.

Las fuentes oficiales aseguran que más de 8.000 personas recibieron la amnistía, aunque la mayoría de ellas solo gozaba de medidas cautelares. La falta de transparencia persiste, ya que el Estado omite publicar la lista definitiva de los beneficiarios.