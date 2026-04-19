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VIDEO VIRAL: Robot humanoide gana media maratón bajando en casi 7 minutos el récord mundial

Valentín Romero
Por Valentín Romero
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VIDEO VIRAL: Robot humanoide gana media maratón bajando en casi 7 minutos el récord mundial
Foto: Cortesía qore.com

Un robot humanoide rebajó este domingo en casi siete minutos el actual récord mundial de la media maratón, que se ubica en 57 minutos y 20 segundos, tras ganar la prueba escenificada en Beijing, China, con un tiempo de 50 minutos y 26 segundos.

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La marca también superó en casi dos horas la del robot ganador del año pasado, reflejando el rápido avance en capacidades como la velocidad, la estabilidad o la gestión energética de estos humanoides.

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La victoria fue para el equipo autónomo ‘Qitian Dasheng’, tras una carrera en la que la máquina más rápida en cruzar la meta compitió bajo control remoto.

El robot ‘Shandian’ (relámpago en chino mandarín), también de la empresa Honor, fue el primero en completar los 21 kilómetros con un tiempo neto de 48 minutos y 19 segundos, a pesar de caerse a apenas 100 metros de la línea de meta, pero su resultado quedó por detrás al aplicarse el coeficiente previsto en el reglamento para los equipos no autónomos, que penaliza su marca en la clasificación final.

En concreto, las marcas de los robots controlados a distancia se multiplican por 1,2 en la clasificación, lo que relega su posición frente a los sistemas autónomos con tiempos similares.

La prueba, celebrada en el distrito tecnológico de Yizhuang de la capital china, reunió a más de un centenar de equipos de robots humanoides junto a unos 12.000 corredores humanos de acuerdo a la organización, en un recorrido urbano de 21,0975 kilómetros, en la segunda edición de un evento concebido como banco de pruebas para este tipo de tecnologías.

El trazado incluyó distintos tipos de terreno, como curvas, pendientes o tramos estrechos, diseñados para poner a prueba la estabilidad y la capacidad de adaptación de los robots en condiciones reales.

SALTO DE RENDIMIENTO

La mejora de los tiempos respecto a 2025, cuando el robot ‘Tiangong’, diferente modelo a los ‘Shandian’, ganó con 2 horas, 40 minutos y 42 segundos, fue notable.

«No es una sorpresa», afirmó un ingeniero del equipo de desarrollo citado por el diario local The Beijing News, que aseguró que estos resultados ya se habían observado en pruebas previas, aunque calificó de «muy emocionante» el rendimiento logrado en competición.

El evento combinó robots con navegación autónoma y otros guiados de forma remota, en una competición con clasificación unificada que pondera los resultados según el grado de intervención humana, con el objetivo de incentivar el desarrollo de soluciones capaces de operar sin asistencia.

Entre los participantes figuraron también equipos internacionales procedentes de instituciones como la Universidad Técnica de Múnich (Alemania) o la Universidad Paris-Saclay (Francia), además de formaciones conjuntas con Macao y Brasil.

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En paralelo, la carrera sirvió de escaparate para nuevas aplicaciones, como un robot de tráfico que debutó en el recorrido dando indicaciones a los corredores y que las autoridades prevén incorporar de forma progresiva a tareas de gestión urbana, de acuerdo a la televisión estatal CCTV.

En la categoría humana, el chino Zhao Haijie se impuso en la prueba masculina con un tiempo de 1 hora, 7 minutos y 47 segundos, mientras que Wang Qiaoxia ganó la femenina con 1 hora, 18 minutos y 6 segundos, según datos de la organización.

La carrera forma parte de la estrategia de Beijing para impulsar la robótica humanoide como industria, utilizando pruebas en entornos reales para acelerar su desarrollo y evaluar su posible aplicación en ámbitos como la inspección industrial, la asistencia o los servicios urbanos.

«Promover la investigación, la industria y la aplicación a través de la competición es el objetivo central», señaló un responsable del área de desarrollo tecnológico de Yizhuang a los medios al término de la carrera. EFE

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