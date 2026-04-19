Venezuela

VIDEO: Lo que planteó la nueva defensora del pueblo para evitar la «represión» durante marchas y manifestaciones

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
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La nueva defensora del pueblo, Eglée González Lobato, planteó emular el modelo de la Defensoría de Colombia a la hora de una manifestación para evitar que exista «violencia y represión» en las marchas.

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En el programa Abriendo Puertas de Venevisión, González Lobato precisó que dicho poder ciudadano en Venezuela debe contar con su propio monitoreo.

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«La propia Defensoría debería tener un monitoreo para tratar de entender cómo hacen en la Defensoría de Colombia cuando viene una marcha, que es un derecho. Cómo lograr que las diferentes partes, tanto los de seguridad como los que van a marchar, acuerden en que todo se desarrolle normal», indicó la funcionaria.

El motivo, dijo la defensora del pueblo, es que «no puede haber violencia» y evitar que «aquello se vuelva un ocho como protesta y luego una represión por parte de los cuerpos de seguridad».

VISITA A LAS CÁRCELES Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Por otro lado, González Lobato reafirmó el plan de visitar cárceles de Venezuela para constatar el estado de los presos. Sin embargo, la defensora planteó ir más allá para que tal acción también favorezca a familiares.

«Entre los proyectos objetivos que tiene la Defensoría es que hay que hacer una visita, una visita por todo el país, porque este no es un problema únicamente acá (en Caracas), sino en todo el país. Uno de los proyectos es esa humanización tanto donde se encuentren los detenidos de libertad, como donde están esos familiares. Esa es una realidad que golpea pero que hay que darle respuesta», expuso.

En torno a la pregunta de si defenderá la libertad de expresión, aseguró que el momento histórico del país «reclama responsabilidad, coordinación, conversaciones y diálogo».

«Yo pienso que en este momento hay que aprovechar esa oportunidad para lograr ir hacia una democracia plena, hacia una amplitud de libertades… Los conflictos no se van a desaparecer pero sí tienen que encauzarse: tiene que haber reglas, normas», apuntó.

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