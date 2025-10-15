Desbordamiento del Guaire, deslizamientos de tierra y dos fallecidos: Lluvias causaron estragos en Caracas este 15-Oct

Las fuertes lluvias que cayeron este miércoles desde horas de la madrugada causaron estragos en distintas zonas de Caracas y Miranda, dejando al menos dos fallecidos.

Desde árboles caídos y congestionamiento vehicular hasta el desbordamiento del río Guaire en la zona de Mampote, en la carretera vieja de Petare-Guarenas.

«Están informando que en Miranda a las 07:21 a.m. Mampote por la carretera vieja Petare Guarenas precaución, se desbordó el Guaire, en la zona. Y el sector, en estos momentos en Guarenas a la altura de La Vaquera», informó Alberto Prato, comisario jefe de la policía de Chacao, a través de sus redes sociales.

De igual forma, reportó un deslizamiento de tierra que obstaculizó parcialmente la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, subiendo a Caracas desde Guarenas – Guatire.

«Algunos conductores y funcionarios policiales pudieron remover algunas piedras y lograron habilitar el paso al riesgo en la zona de Parque Caiza sentido Caracas», escribió algunos minutos después.

LOS FALLECIDOS

Con respecto a la persona fallecida, Prato contó que el lamentable suceso ocurrió en el Sector Puente de Piedra, parroquia Paracotos, donde un muro se derrumbó y tapió a dos personas, resultando la otra lesionada. Además, reportaron varios vehículos afectados por el suceso.

Por otra parte, una mujer murió tras ser arrastrada por la fuerte corriente de agua quedando atrapada debajo de un vehículo en El Valle.

El reportero de sucesos, Román Camacho indicó que la mujer iba con otra persona a bordo de una moto. Ambos regresaban de una estación de servicio de la zona.

«Al llegar a Los Cardones intentaron pasar por la calle mientras el agua corría fuertemente. Fueron alcanzados por un objeto que golpeó a la mujer y ambos fueron tumbados de la moto. Ella fue arrastrada y quedó debajo de un jeep sin poder respirar», indicó.

Destacó que la pareja de la mujer junto a otro vecino la sacaron y llevaron a la acera, pero la mujer se encontraba sin signos vitales.

Además, en la avenida Fuerzas Armadas un árbol cayó sobre un vehículo, dejando daños materiales y congestión vial.