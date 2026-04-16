Trabajadores marcharán nuevamente a Miraflores por mejores salarios, estos son los detalles de la convocatoria

Carlos Salazar, vocero de los trabajadores e integrante de la Comisión Sindical, informó que el 30 de abril marcharán nuevamente al Palacio de Miraflores para exigir mejores salarios.

«No los vamos a dejar descansar. La calle es el medio de solución para este conflicto», indicó.

De igual forma, cuestionó lo que se ha hecho hasta ahora desde la presidencia interina. «Delcy Rodríguez acaba de hacer una mesa que llamó de diálogo laboral, eso es una farsa, un yo con yo con sus dirigentes sindicales que ella fabricó. Pero en los 24 estados del país había millones de trabajadores en la calle».

Coalición Sindical entregó peticiones en la embajada de EE.UU. y convocó movilización hasta Miraflores para el próximo 30 de abril. Los detalles: https://t.co/tIO51skCqd pic.twitter.com/aYMOt4eysf — Televen (@Canal_Televen) April 16, 2026

«Vamos nuevamente hacia allá e invitamos a la defensora del pueblo para evitar la represión, para que garantice el paso. Si usted garantiza la Constitución y la defensa va a tener un pueblo defendiendo eso», expresó.

En este sentido, recalcó que las exigencias de los trabajadores son claras. «No vamos a parar. No nos vamos a calar ese salario», dijo.

«Nosotros vamos a movilizarnos con mucha fuerza. Yo creo que lo del 9 de abril abrió el espacio de coraje para que los trabajadores vean que debemos de hacerlo y se puede hacer», asentó.

EL PUEBLO DE NUEVO MARCHA A MIRAFLORES ESTE 30ABR El movimiento sindical de los trabajadores convocó una nueva movilización para el próximo 30 de abril, que tendría como destino el Palacio de Miraflores, ante la inacción de la «encargada» a sus exigencias, que incluyen no solo… pic.twitter.com/780ko5wjIZ — MiguelÁngelRodríguez (@MiguelContigo) April 16, 2026

«Desde la marcha del oficialismo se pasaron muchos a la marcha de la clase trabajadora de la familia. Ahí había de todo, gente que fue chavista, gente que no cree en la parte política, gente que es opositora y gente que cree que Venezuela necesita un cambio y tranquilidad», añadió.

Asimismo, destacó las estrategias que usaron en la movilización pasada. «Vamos nuevamente en una mancomunidad y desde aquí estamos convocando para el día 30 de abril con mucha fuerza. Ellos pensaban el día 9 nos iban a trancar con sus monitos, hicimos la estrategia, hicimos la operación hormiguero, nos dividimos y de esa manera pudimos darle una lección a ellos de cuando hay un pueblo que se esfuerza. Este es un pueblo que tiene hambre, un pueblo con hambre no lo va a parar nadie».

«Si la del 9 fue enorme la del 30 va a ser tres veces más grande porque el pueblo ya se llenó de coraje, sabe que tenemos la dirección correcta y sabe que estamos luchando por los derechos de todos», concluyó.