Defensora del Pueblo Eglée González se comprometió a visitar las cárceles y revisar denuncias

La defensora del pueblo, Eglée González , se comprometió a visitar las cárceles de Venezuela y a revisar las denuncias de sindicalistas y familiares de presos políticos.

González recibió a representantes gremiales que protestaron el pasado lunes 13 de abril, frente a su despacho en la ciudad de Caracas.

A través de una nota de prensa difundida este jueves, la Defensoría del Pueblo afirmó que González Lobato se comprometió a «revisar las demandas» presentadas por los sindicalistas. También a «organizar visitas de inspección» en las cárceles para «verificar las condiciones de reclusión».

Además, la institución señaló que su titular también expresó su interés en «servir como enlace estratégico» ante las autoridades del Estado venezolano y así «trabajar por el respeto a los derechos fundamentales de los privados de libertad».

«Trabajaremos en establecer los enlaces necesarios con el resto de las instituciones del Estado y privadas para avanzar en las respuestas en materia de protección de los derechos ciudadanos», expresó la defensora, según la nota de prensa.

TORTURAS A PRESOS POLÍTICOS

Decenas de familiares y activistas de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunciaron este miércoles ante el Ministerio Público (MP) las torturas que, aseguraron, han recibido estos detenidos en varias cárceles de Venezuela.

Andreína Baduel, activista y hermana del preso político Josnars Baduel, dijo a la prensa que siguen sin recibir «respuesta oportuna» de la represión registrada la semana pasada dentro de la cárcel Rodeo I, a las afueras de Caracas, donde una protesta de detenidos extranjeros terminó entre gases y maltratos, según denunciaron los familiares.

INVESTIGACIÓN A LARRY DEVOE

También el pasado lunes, una docena de representantes sindicales y gremiales de Venezuela pidieron a la Defensoría del Pueblo investigar al nuevo fiscal, Larry Devoe, por «criminalizar» el derecho a la protesta. Todo después de que funcionarios de la PNB reprimieran la semana pasada una marcha en la que reclamaron aumento de salario mínimo, congelado desde 2022.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada, anunció la semana pasada que hará un aumento de salario mínimo -que se mantiene en 130 bolívares, equivalentes a 27 centavos de dólar- el próximo 1 de mayo, pero aclaró que sería un ajuste «responsable», sin precisar el monto ni las condiciones