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Llegaron los días lluviosos y te damos los mejores trucos para secar la ropa en casa

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
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Uno de los mayores retos de la rutina hogareña es secar la ropa durante los días lluviosos o en periodos con humedad elevada. Para ello, hay varios trucos que pueden ser de gran utilidad en estos escenarios.

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Hay distintas formas para secar la ropa dentro de casa para evitar la proliferación de bacterias responsables de malos olores. Así pues, podrás tener tus prendas de vestir frescas para cada día de la semana.

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Aunque algunos puedan pensar que se trata de trucos complejos, realmente hay métodos simples y accesibles para secar la ropa. A continuación podrás conocer algunos de los más interesantes.

SECAR ROPA EN EL HOGAR

Doble centrifugado: aplicado un segundo ciclo es crucial para acelerar el secado de la ropa. Un centrifugado adicionado con velocidad elevado, a unas 1.400 revoluciones por minuto, puede eliminar el 50% de la humedad restante.

Tendedero: especialistas recomiendan ponen las prendas grandes en los extremos y las pequeñas en el centro. Asimismo, es de suma importancia ubicarlo en zonas con buena corriente de aire y hasta usar ventiladores para reducir la humedad.

Control del ambiente: una correcta ventilación puede lograr que un secado de ropa en espacios interiores sea un rotundo éxito. El uso de deshumidificadores evita la condensación y la formación de moho.

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Cómo secar la ropa dentro de la casa y evitar la humedad - Mejor con Salud
Es importante controlar el ambiente en que se seca la ropa. Foto: Archivo

Truco de la sábana: otro método es cubrir el tendedor de una sábana grande, pero cerca de una fuente de calor indirecta. Así pues, se creará en su interior un microclima cálido que ayudará a secar la ropa.

Secador de pelo: esta herramienta puede ser de gran utilidad si debes secar algo con premura. Es importante sellar los orificios de la prenda con broches, dejando una sola abertura para que pueda ingresar el aire caliente.

La toalla: otro truco es enrollar la ropa húmeda en una toalla seca y presionar para extraer la humedad. Aunque es un método para emergencias, también sirve para hacer un presecado antes de poner las prendas en el tendedero.

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