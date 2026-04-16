Organismos de seguridad en Colombia privaron de libertad al médico Alberto Posada luego de que más de 50 mujeres relataran experiencias de presuntos abusos durante consultas médicas.

En un video divulgado por medios locales se puede ver el momento que una oficial de la policía de Colombia lo detiene y le lee los derechos, mientras que el galeno se queda en silencio.

Los abusos sexuales habrían iniciado hace casi 30 años y se extendieron hasta ahora. A pesar de haber recibido sanciones por esto, el médico siguió ejerciendo por lo que más mujeres habrían sufrido de estas violaciones.

En este sentido, trascendió que tras conocer sus faltas el Tribunal de Ética Médica de Antioquia solo lo suspendió por seis meses. Además, el médico siguió en funciones a pesar de su inhabilitación.

🚨Así fue la captura de reconocido urólogo, Alberto Posada, señalado por más de 50 pacientes de presunto abuso sexual mediante los tocamientos maliciosos que les habría hecho durante sus consultas en la ciudad de Medellín 🔽 pic.twitter.com/bTPWjVFYbk — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) April 16, 2026

¿CÓMO ABUSABA DE SUS PACIENTES?

Marcela Sierra, una de sus víctimas, relató la pesadilla que vivió en el podcast Vos Podes. “Yo llegué confiando en que era el médico de mi papá. Y resultó que fue el que me terminó generando un rayón gigante en mi autoestima y en mis relaciones», dijo Sierra.

La mujer acudió a la consulta por problemas en los riñones, pero de pronto empezaron a abusar de ella. «De un momento a otro empezó a hacerme un tacto vaginal. Yo decía: ‘¿Qué tiene que ver esto con cálculos en los riñones?’ Pero empezó a ser anormal cuando me decía que cerrara mis ojos, que si eso me excitaba, que moviera mi pelvis, que cuál era la posición que más me gustaba».

La víctima comentó que tras resistirse durante cerca de quince minutos, el médico le indicó que debía pedir otra cita para un «examen con más profundidad».

«Lo que le dice a mi hermano y a otros pacientes es que tiene poderes sanadores», explicó Sierra.

Tras hacerse público el caso, otras mujeres se han animado a hablar sobre estos abusos. «Tengo dos hijas y yo no quiero que esto les pase a ellas. Lo más duro fue que cuando publiqué la historia, mi sobrina me dijo: ‘Estaba a punto de pedir una cita con él’», contó Sierra en el espacio digital.

Posada había contactado a su sobrina para atender un problema que no tenía relación con el área de urología.

ABUSO EN 2025

Otro de los abusos que se hicieron públicos ocurrió en 2005 en contra de Natalia Aristizabal, quien acudió a la consulta por problemas renales. «Yo fui confiando en él. Él me sacó un libro y empezó a explicar que el aparato reproductivo femenino tenía que ver también con los riñones», narró Aristizabal en el mismo podcast.

La mujer contó que el doctor insistió en continuar, pero ella se negó. «La secretaria me dijo: ‘No pasa nada, el médico le manda a decir que no pasa nada’», recordó.

Otra de las mujeres cuyo nombre no salió a la luz compartió también su experiencia en la consulta. «Me preguntó si ya había comenzado mi vida sexual, teniendo apenas 20 años, y me pidió que me desnudara para un examen físico».

TOCAMIENTOS INDEBIDOS

Otra víctima contó que su abuso ocurrió en 2012 luego de acudir al galeno por recomendación de conocidos. Según lo que comentó a El Colombiano, el médico utilizó su confianza para efectuar «exámenes» con tocamientos en los senos y tactos vaginales, argumentando que debía descartar cáncer de mama y mejorar la vida sexual de la paciente.

«Me preguntó si sentía excitación durante el examen. Eso me incomodó profundamente», sostuvo la víctima, quien asistió a seis consultas antes de identificar la anormalidad de los procedimientos.

Otra testigo señaló que tanto ella como su hija fueron víctimas de conductas similares.

El caso lo está llevando a cabo la Fiscalía de Medellín que ha recibido a las cerca de 50 presuntas víctimas y avanza con la investigación.