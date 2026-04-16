FMI y Venezuela reanudan relaciones tras siete años suspendidas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este jueves la reanudación de relaciones con Venezuela, luego de consultar a sus Estados miembros sobre el reconocimiento al gobierno de Delcy Rodríguez.

El organismo financiero informó en su página web sobre esta medida. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, que reanudaron las relaciones «bajo la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez».

«Venezuela es miembro del FMI desde diciembre de 1946. Las relaciones con Venezuela se habían suspendido en marzo de 2019 debido a cuestiones relacionadas con el reconocimiento del gobierno», apuntó.

El FMI consultó la opinión de los países miembros. Tras recibir las respuestas y abrir un debate interno, los integrantes que «representan una mayoría del poder total de votación» dieron el visto bueno al restablecimiento de relaciones.

A finales de la semana pasada trascendió que el FMI evaluaba restablecer relaciones con Venezuela y distribuyó encuestas entre sus integrantes. La reanudación pasaba por un solo factor: que la mayor parte de países reconocieran al gobierno de Rodríguez.

VENEZUELA Y FMI

Venezuela no tiene relaciones con el FMI desde el 2019. Durante la presidencia de Hugo Chávez los contactos se deterioraron, dado que el fallecido mandatario acusó al organismo de defender los intereses de Estados Unidos.

A mediados de febrero, el FMI afirmó que podría restablecer relaciones con Venezuela si Caracas lo requiere. En ese sentido, explicó que avanzaba en un proceso de «recopilación de información» para ver cuál es la mejor manera de reiniciar los contactos.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, adelantó el martes que el FMI daba pasos para «reincorporar a Venezuela» al organismo y destacó el posible rol del organismo en la nueva etapa que vive el país.