Noche histórica en Caracas: La programación por canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Venezuela

El Santuario Nuestra Señora de La Candelaria, Caracas, se prepara para una noche inolvidable. La cual pasará a la historia de Venezuela.

El próximo sábado 19 de octubre, el templo será el epicentro de la fe nacional al acoger la «Velada de la Santidad». Este es un evento extraordinario para transmitir en pantalla gigante y en directo desde Roma la elevación a los altares de los dos primeros santos venezolanos. San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles.

La jornada de vigilia en la ciudad de Caracas, comenzará a las 12:00 am.

El personal y los grupos de Apostolado del Santuario han organizado una programación solemne y emotiva que se extenderá hasta el amanecer. La noche comenzará con el vibrante repique de campanas para anunciar la apertura del templo. Inmediatamente después, se llevará a cabo la Exposición del Santísimo para la tradicional «Hora Santa».

LEA TAMBIÉN: VIDEO: JORGE RODRÍGUEZ DICE QUE VENEZUELA ES EL PAÍS «MÁS SEGURO» DE SUDAMÉRICA 

Un momento culminante será la exposición de la aureola que lucirá San José Gregorio Hernández tras ser proclamado santo, la cual será colocada en su altar. Antes de las 4:00 am, las imágenes de Santa Carmen Rendiles y San José Gregorio Hernández serán trasladadas a la plaza, esperando el inicio de la Misa de Canonización en el Vaticano.

LOS DETALLES DEL ACTO OFICIAL 

Una vez que se realice el despliegue oficial de las fotografías de los nuevos Santos en la Plaza de San Pedro, el fervor llegará a la Candelaria.

Se procederá a la imposición de la aureola de San José Gregorio de manos del Padre Gerson Manuel Suárez y elaborada por Orfebrería Religiosa Arcángelo con diseño del Arquitecto Gregory Vertullo. Marcando así, un instante de inmensa alegría para la feligresía.

La vigilia culminará al amanecer con el devoto Rosario de Aurora.

La emotiva celebración será guiada por Veruska Ljubisavljevic y Orangel Dirinot, junto al Padre Gerson Manuel Suárez y todos los grupos de Apostolado, que hacen vida en el Santuario Nuestra Señora de La Candelaria, Caracas.

Para la celebración del domingo, las Misas mantendrán el horario habitual en el Santuario. 8:00 am, 10:00 am, 12:00 pm y 5:00 pm.

Para más detalles sigue la cuenta en Instagram: @iglesia.candelaria.caracas.

