Las perturbadoras revelaciones sobre Justin Fairfax, el exvicegobernador que mató a su esposa y luego se quitó la vida

El exvicegobernador de Virginia (EEUU), Justin Fairfax, disparó y mató a su esposa, y luego se suicidó, pocos días antes de tener que comparecer ante el tribunal como parte de un largo y complicado proceso de divorcio.

De acuerdo con People y otros medios, ambos fueron hallados sin vida en su residencia de Annandale durante la madrugada de este jueves, 16 de abril, en un episodio que las autoridades describen como un homicidio seguido de suicidio.

LEA TAMBIÉN: EL ESTADO CON MAYOR PRESENCIA DE VENEZOLANOS EN EEUU FIGURA ENTRE LOS CINCO CON MÁS MIGRANTES DETENIDOS POR ICE

Lo que se reveló, es que el hecho ocurrió apenas días antes de que Fairfax tuviera que presentarse ante un tribunal por un litigio de divorcio marcado por acusaciones de incumplimiento económico, deudas y tensiones familiares acumuladas durante meses.

Según la policía del condado de Fairfax, los hijos de la pareja se encontraban en la vivienda en el momento del crimen.

Fue el mayor, Cameron, quien llamó al 911 al creer inicialmente que su madre había sido apuñalada. Sin embargo, los agentes determinaron que Cerina había muerto por un disparo, mientras que Fairfax fue encontrado en un dormitorio del piso superior con una herida autoinfligida.

El jefe policial Kevin Davis confirmó que el asesinato ocurrió poco después de que Fairfax recibiera una notificación judicial relacionada con el proceso de divorcio. En concreto, debía comparecer ante el tribunal el próximo martes 21 de abril.

DIVORCIO COMO «DETONANTE»

Los documentos del Tribunal de Circuito del condado de Fairfax revelan que la pareja, casada desde 2006, se había separado en junio de 2024.

En su demanda de divorcio, Cerina alegó que Fairfax no cumplía con el acuerdo posnupcial y había dejado de asumir sus responsabilidades económicas, incluyendo la mitad de la matrícula escolar privada de sus hijos, actividades extracurriculares, gastos del hogar e incluso el pago de la hipoteca.

«Todas las responsabilidades económicas recaen exclusivamente sobre la esposa», escribió Cerina en uno de los documentos presentados.

El conflicto escaló cuando Fairfax presentó una excepción previa impugnando las acusaciones y argumentando que, al seguir viviendo juntos, su esposa no podía demostrar intención de separación definitiva.

Cerina respondió con una moción en la que lo describió como «alcohólico» y recordó que había sido acusado de agresión sexual por terceros en el pasado.

También afirmó que él había permitido el embargo de la vivienda, mientras gastaba dinero en viajes para otras personas y acumulaba deudas sin informarle.

Registros civiles muestran, que Fairfax, dejó impagos casi 30.000 dólares en tarjetas de crédito en 2025.

El 10 de abril, Fairfax fue citado nuevamente a comparecer ante un juez. Tres días después, presentó dos mociones finales alegando que la demanda de divorcio había sido presentada de «mala fe».

Tres días más tarde, ambos estaban muertos. La secuencia temporal, según las autoridades, sugiere que la presión legal y financiera pudo haber sido un factor «detonante» en la tragedia, aunque la investigación continúa abierta para esclarecer todos los elementos del caso.

¿QUIÉN ERA FAIRFAX?

Justin Fairfax, quien ocupó la vicegobernación de Virginia entre 2018 y 2022, ya había enfrentado controversias públicas durante su carrera política.

En 2019, cuando el entonces gobernador Ralph Northam enfrentó un escándalo por una fotografía antigua —que supuestamente lo mostraba con la cara pintada de negro—, Fairfax quedó momentáneamente bajo el foco nacional como posible sucesor.

Sin embargo, su ascenso se vio frenado cuando dos mujeres lo acusaron de agresión sexual en hechos separados ocurridos en 2000 y 2004. Acusaciones que él negó.

Una afirmó que la violó cuando eran estudiantes en la Universidad de Duke en el año 2000. Mientras, que la otra, declaró que la obligó a practicarle sexo oral en la Convención Nacional Demócrata de 2004.

Luego, su intento de llegar a la gobernación en 2021, terminó con un cuarto lugar en las primarias demócratas. Solo obtuvo el 3,54 % de los votos.