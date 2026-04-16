Katy Perry envuelta en un escándalo: Nuevos detalles salen a la luz de la supuesta agresión a Ruby Rose

En las últimas horas han salido a la luz nuevos detalles sobre la noche en la que supuestamente Katy Perry agredió sexualmente a Ruby Rose en un club nocturno de Australia.

El caso se hizo público el pasado 12 de abril cuando Ruby Rose hizo pública su acusación en redes sociales.

«Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne. A quién le importa lo que piense. Se apartó la ropa interior y me frotó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité sobre ella», escribió.

«Conté la historia públicamente, pero la cambié para que fuera una ‘graciosa anécdota de borrachera’ porque no sabía cómo manejarlo de otra manera», expresó.

Asimismo, reveló que tras el incidente tuvo otros contactos con Perry. «Después accedió a ayudarme a conseguir mi visa estadounidense. Así que lo mantuve en secreto. Pero sí les dije que no era buena persona».

AMBAS ESTABAN BORRACHAS

Spice Market, exresponsable del club nocturno, reveló que esa noche ambas estaban borrachas. «Llegaron acompañadas por otras personas, entre ellas una integrante del equipo de estilismo de la cantante y un amigo de Rose».

«Fue un caos de seguridad porque había 600 personas y Katy no paraba de salir a bailar con todo el mundo y meterse de lleno en el baile», recordó

El extrabajador precisó que ambas permanecieron durante buena parte de la noche en un área VIP, donde consumieron bebidas alcohólicas. En ese momento no tuvo conocimiento de ningún incidente de agresión, ni de situaciones como vómitos dentro del recinto. También afirmó que ambas estaban «borrachas», pero «no estaban paralizadas ni nada por el estilo».

Katy Perry crashed prom with Ruby Rose on the night of the alleged incident. 🎥: Splash News pic.twitter.com/Ov9N5g1jkp — TMZ (@TMZ) April 15, 2026

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Además, el personal organizó la salida de Ruby Rose y Katy Perry de forma discreta. Ambas fueron escoltadas por una salida trasera para evitar la atención del público.

«Ambas habían bebido demasiado. Para evitar que les sacaran fotos en ese estado, organizamos que un carro con chófer las esperara fuera de la entrada del hotel en la calle Collins. Los acompañamos hasta la parte trasera», relató.

Finalmente, el gerente afirmó que después de eso Rose y Perry podrían haberse dirigido al Hotel Peel.

KATY PERRY NEGÓ TODO

Un representante de Katy Perry rechazó las acusaciones a través de un comunicado difundido a medios. En el texto afirmó que los señalamientos eran «categóricamente falsos» y que no correspondían a los hechos descritos.

Asimismo, se señaló que Rose ha realizado anteriormente acusaciones públicas contra distintas personas, las cuales han sido negadas por los involucrados.

La justicia de Australia está llevando a cabo una investigación sobre lo ocurrido y ha pedido a Rose no dar más detalles públicamente sobre lo ocurrido ese día mientras el caso sigue abierto.