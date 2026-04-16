EN VIDEO: Confirman excarcelación de más de 50 presos políticos, estarían vinculados al caso ‘Pdvsa Obrero’

Más de 50 presos políticos habrían sido excarcelados en la tarde de este jueves de la cárcel de Yare, en el estado Miranda. Se trataría de decenas de personas que estaban detenidas en el marco del caso Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Obrero.

El periodista Seir Contreras, que ha cubierto liberaciones de presos políticos, precisó que se trata de 51 personas excarceladas. «El hecho sorprende a muchos de sus familiares que se encuentran en el interior del país», detalló.

Familiares que estaban a las afueras del centro penitenciario captaron el momento de las excarcelaciones. En las imágenes se aprecia a decenas de presos políticos saliendo a las calles y saludando a sus seres queridos.

Por su parte, el activista Alejandro Reinoso también confirmó las excarcelaciones de los presos políticos del caso Pdvsa Obrero. Sin embargo, recordó que más de 170 personas, entre civiles y militares, fueron detenidos por esta investigación.

Tomando en cuenta las cifras indicadas por Reinoso, todavía permanecería detenidos más de 100 presos políticos por el caso Pdvsa Obrero. Asimismo, exigió que todos los involucrados sean liberados.

EEUU ADELANTÓ EXCARCELACIONES DE PRESOS

Michael Kozak, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, adelantó más temprano la excarcelación de los presos. «Vemos progresos en la reconciliación política de Venezuela», agregó.

«El gobierno interino aprobó una ley de amnistía y liberó a cientos de presos políticos. Y he advertido que justo en la última hora más o menos, el gobierno interino venezolano ha liberado otros 50 más», indicó.

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Aunque las autoridades han excarcelado a cientos de personas luego del 3 de enero, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) contabilizó, hasta el 13 de abril, 674 presos políticos en Venezuela.