¿Presos políticos? La compleja trama de los hermanos De Grazia y el caso Pdvsa-Cripto

La aprobación de la Ley de Amnistía en febrero de 2026 y su posterior aplicación -a casos específicos- tal y como se dejó establecido desde el primer día, abrió un abanico de opciones y revivió casos polémicos y muy controversiales que todavía hacen ruido en la vida política y judicial venezolana.

Uno de los más llamativos por demás, es el de los hermanos Carmelo y Daniel De Grazia, antiguos propietarios de Bancamiga que fueron detenidos en abril de 2024 por el Cicpc y que serían imputados por los delitos de traición a la patria, provecho o distracción de dinero, legitimación de capitales y asociación para delinquir, en el contexto de la escandalosa trama de Pdvsa-Cripto, que también tuvo como figuras estelares al exministro Tareck El Aissami, exdiputado Hugbel Roa y el empresario Samark López, entre muchos otros.

Desde que inició su proceso judicial han sido definidos como «presos políticos del chavismo», sin embargo, es una calificación que enfrenta posiciones hasta dentro del mismo oficialismo; por los antecedentes de su detención.

LA DESGRACIA DE LOS DE GRAZIA

El pasado inmediato de los hermanos banqueros no se inició ese día de abril de 2024 cuando fueron detenidos. Son muchos los reportajes y datos publicados antes y después los que han destapado una realidad que trasciende lo que hoy se dice sobre el caso.

¿Cómo llegaron hasta ahí? Los De Grazia formaban parte de la trama “Pdvsa-Cripto” «y Bancamiga estaba en el centro de la maraña».

Un reportaje del portal La Gran Aldea, revela un esquema que pone en tela de juicio la calificación de «presos políticos» que se trata de imponer sobre los hermanos, quienes por largo tiempo se movieron por terrenos volátiles.

El crecimiento explosivo de Bancamiga desde 2015, evidenciado por una inyección de capital que elevó su valor a 25,5 millones de dólares, consolidó a los parientes del político opositor Carmelo De Grazia como los principales directivos y accionistas del banco al momento de su captura.

Según una investigación de Armando.info, ese año marcó la entrada de José Chacín Bello, primo de Samark López, como segundo accionista (16,75%), compartiendo posición con José Luis Queijeiro Taboada y solo superados por el propio De Grazia (32,32%), sumándose además Armando Iachini de Constructora Yamaro con un 7,76%; reseña el reporte de La Gran Aldea.

De acuerdo a los mismos datos que parten de la investigación de Armando Info reseñada por La Gran Aldea; la actividad de los hermanos en 2014 encendió las alarmas de Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN) por unas transferencias de 200 millones de dólares «no transparentes» desde Panamá a Barbados; sin embargo, no trascendió.

Luego aparece el Compass Bank, fundado en 2013 en la isla de Dominica; institución donde según los reportes, los hermanos De Grazia hicieron los mayores negocios en un esquema de triangulación en el que participaban, entre otros, El Aissami y su testaferro Samark López, de quien se dijo era el capital detrás de Bancamiga hasta ese momento.

EL ENCUENTRO CON PDVSA

La trama Pdvsa-Cripto implicó la reventa ilícita de petróleo y el uso de Bancamiga para custodiar divisas y lavar fondos a través de intermediarios en Asia, beneficiando a figuras como Tareck El Aissami y los hermanos De Grazia. El esquema, que incluyó a Compass Bank y el uso de criptomonedas para burlar sanciones, generó una pérdida estimada de 3 mil millones de dólares a la estatal petrolera, detalla ArmandoInfo. El desfalco, que operó desde 2017, resultó en una ola de detenciones en 2023 tras la intervención de la justicia.

En 2024 llegó el turno de Daniel, Levin y Carmelo De Grazia, los directivos de Bancamiga; institución que poco después pasó a manos del empresario José Simón Elarba, quien ya en pleno 2026 resuena en medio de denuncias de la familia De Grazia sobre el «entorpecido» proceso de excarcelación de los hermanos.

El dirigente y primo de los detenidos, Americo De Grazia lo acusa directamente de presionar a los hermanos; pese a que el caso, si bien podría tener procesos cuestionables, se ha enmarcado en las denuncias de la gran red de corrupción de la que hasta ahora no se ha librado su mayor cara visible, Tareck El Aissami, pues no ha sido tomado en cuenta para una eventual amnistía.

Hasta el momento, los hermanos siguen en prisión cumpliendo la condena por la gigantesca trama de Pdvsa-Cripto por la que realmente fueron detenidos y posteriormente imputados.