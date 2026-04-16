EN VIDEO: Guaidó sufrió un ACV y reveló cuáles fueron las consecuencias en su cuerpo

El exdiputado Juan Guaidó reveló que sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) en Estados Unidos hace más de un año, aunque aclaró que se ha recuperado completamente.

Guaidó fue el protagonista del séptimo episodio del podcast Válvula Política, publicado este jueves. Luego de pasar varios años radicado en Estados Unidos, el exdiputado informó este episodio de salud que vivió hace año y medio, aproximadamente.

«Fue un episodio bien complejo en mi caso, para mi familia. Afortunadamente, todo salió bien. Para los que no saben, un accidente cerebrovascular es complejo de sobrellevar», agregó Guaidó.

A pesar de esta complicada situación, Guaidó aseguró que la arteria que originó el ACV se «regeneró completamente». «En mi caso, afortunadamente, todo salió bien. Tuve una recuperación casi milagrosa y lo atribuyo así, a un milagro», insistió.

GUAIDÓ REVELA LAS CONSECUENCIAS

En un principio, la doctora encargada de su caso le aseguró que la arteria afectara no se podría recuperar. En tal sentido, Guaidó afirmó que perdió la «habilidad de caminar momentáneamente, incluso de tragar».

«Afortunadamente y gracias a Dios, lo recuperamos en tiempo récord. Casi un milagro. Producto de hacer ejercicio, de tratar de comer de mejor manera, ayudó a la recuperación. Fue casi invisible porque no suspendí ninguna de mis actividades», añadió Guaidó.

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Tras salir del país en abril de 2023, Guaidó se radicó en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Unos meses después, fue contratado como profesor visitante por la Universidad Internacional de Florida.

Esta fue la primera ocasión en que Guaidó habló sobre su salud desde que partió al exilio. Aunque cuenta con redes sociales, el exdiputado no cuenta con el alcance que tuvo hace unos años y se ha mantenido más alejado del ojo público.