Lula dice que en Venezuela deben convocarse elecciones, esto haría si él fuera venezolano

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, afirmó este jueves que el gobierno de Venezuela debería convocar a elecciones generales, aunque dejó claro que «ese no es problema» de su país.

Lula sostuvo una entrevista con el diario español El País y habló sobre la situación geopolítica en la región. Tras los hechos del pasado 3 de enero, el mandatario izquierdista dejó clara su posición respecto a unos hipotéticos comicios en Venezuela.

«Eso es un problema de Venezuela, no de Brasil. Pero si fuera venezolano y vicepresidente, y si hubiese ocurrido lo que ocurrió, tomaría posesión y convocaría elecciones generales. Eso haría», indicó Lula.

El presidente consideró que unos comicios son la vía para solucionar la crisis venezolana. «Tendría que haber un proceso electoral pactado con la oposición para que el resultado fuera acatado y Venezuela volviera a tener paz», agregó.

Igualmente, Lula insistió en su postura sobre la actual influencia de la Casa Blanca en el país: «Lo que no puede ser es que Estados Unidos crea que puede administrar Venezuela. Eso no es normal, no tiene cabida en la democracia», añadió.

LULA NO TEME MÁS INTERVENCIONES

Por otra parte, Lula también reconoció que no teme más intervenciones militar en América Latina. «Sinceramente, no lo creo. Sería algo tan absurdo… Quiero trabajar con todo el mundo», aseguró.

«Quiero más negociación, más democracia, más multilateralismo. Lo ocurrido en Venezuela nace ya con la elección de Hugo Chávez en 2000… Estados Unidos lleva implicado en Venezuela desde entonces», agregó.

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Lula se posicionó en contra de la operación militar de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro, alegando que «no fue democrático». En tal sentido, afirmó que quienes «tienen que resolver los problemas de Venezuela son los venezolanos».