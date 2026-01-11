Guyana descarta un acuerdo en disputa fronteriza con Venezuela tras la captura de Maduro

(EFE).- El presidente de Guyana, Irfaan Ali, descartó que se vaya a dar un acuerdo para resolver amistosamente la controversia con Venezuela por una región fronteriza rica en petróleo tras la captura de Nicolás Maduro, aunque lo solicitara Estados Unidos.

«Mi prioridad es la seguridad del pueblo guyanés y la integridad de nuestras fronteras, nuestra integridad territorial y nuestra soberanía, y nada en esa relación se verá jamás comprometido», aseguró Ali, según las declaraciones publicadas este domingo por los medios locales.

Así respondió el mandatario a una pregunta de los periodistas sobre la posición de Guyana en caso de que EE. UU. solicitara una solución amistosa en la disputa por la región del Esequibo, con un margen de maniobra para Venezuela.

EE.UU. no ha hecho por ahora tal petición, pero analistas internacionales creen que la Administración de Donald Trump podría querer negociar un acuerdo entre Guyana y Venezuela para permitir el acceso sin trabas a zonas potencialmente ricas en petróleo del Esequibo, tanto en tierra como en alta mar.

Hasta el momento, tanto las administraciones demócratas y republicanas de EE.UU. han reconocido inequívocamente las fronteras existentes de Guyana y su soberanía sobre el Esequibo.

Guyana confía en ganar su caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la validez del laudo arbitral de 1899, que definió la actual frontera.

El Esequibo, una región de 160.000 kilómetros cuadrados rica en petróleo, es administrada por Guyana y reclamada por Venezuela, que en los últimos años con Maduro ha celebrado un referéndum para anexionarse el territorio y ha elegido un gobernador para el mismo.

Desde la captura de Maduro y su traslado a Nueva York, Trump declaró que «gobernará» Venezuela durante un período indeterminado y utilizará los ingresos petroleros del país en beneficio de la nación suramericana.

Tras la operación militar estadounidense en Venezuela, el presidente guyanés afirmó que en la región se están produciendo «cambios que transformarán el panorama democrático y de seguridad».

«Estos cambios son importantes para mantener la estabilidad de nuestra región y combatir las redes criminales internacionales y transnacionales», dijo Ali. EFE