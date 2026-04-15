Disney está en el ojo del huracán por cambios en el lenguaje inclusivo en su saludo tradicional

Disney World reinstauró el saludo tradicional «Ladies and gentlemen» (“Damas y caballeros”) en el sistema de megafonía del Magic Kingdom Express Monorail, revirtiendo parte de la controversial política de lenguaje inclusivo de la comunicación de Disney World.

De acuerdo con lo reseñado por New York Post, el cambio del saludo en las instalaciones de Disney World sorprendió a seguidores de la marca, quienes habían asumido como definitiva la transición hacia fórmulas inclusivas implementadas en últimos años.

Como era de esperarse, el retorno de esta frase emblemática reabrió un debate y hasta críticas que parecía algo del pasado, especialmente en torno al equilibrio entre tradición, identidad corporativa y políticas de diversidad.

En redes sociales, algunos usuarios defendieron la eliminación del lenguaje de género y consideraron que la polémica actual está sobredimensionada.

Entre los comentarios más compartidos destacó el de un internauta, quien ironizó sobre las prioridades sociales al afirmar que cuando se está «al borde de la Tercera Guerra Mundial», la discusión sobre saludos en un parque temático parece irrelevante.

¿CUÁNDO DISNEY CAMBIÓ EL SALUDO?

El origen de esta controversia se remonta a abril de 2021, cuando Disney Parks confirmó que modificaría sus mensajes para que «los visitantes vean reflejadas sus propias historias y tradiciones». También para «cultivar un entorno donde todas las personas se sientan bienvenidas», según un comunicado citado por FOX Business.

Ese mismo año, la compañía sustituyó en el espectáculo de fuegos artificiales del Magic Kingdom la frase «Ladies and gentlemen, boys and girls» por «Good evening, dreamers of all ages!» (“Buenas noches, soñadores de todas las edades”), un cambio que se interpretó como parte de una estrategia más amplia de diversidad e inclusión.

De hecho, la responsable de esa política, Vivian Ware, explicó en una videoconferencia de marzo de 2022 que Disney buscaba «adaptar sus experiencias a un público cada vez más diverso», evitando referencias que pudieran excluir a ciertos grupos.

Asimismo, insistía en que Disney «nunca» dejaría «de trabajar para que sus parques sean lugares acogedores para todos».

Lo cierto, es que la empresa hasta ahora no ha ofrecido comentarios oficiales sobre la reincorporación del saludo tradicional, pese a las solicitudes de FOX Business.