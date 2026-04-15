Lo que confesó un astronauta del Artemis II sobre lo que vivió al orbitar la Luna y regresar a la Tierra

El histórico regreso de la misión Artemis II no solo amplió los límites de la exploración espacial tripulada, sino que también dejó al descubierto la dimensión humana detrás de un viaje sin precedentes, luego de que Reid Wiseman —uno de los cuatro astronautas de la misión— confesara lo que más deseaba durante el viaje a la Luna.

Tras el amerizaje frente a las costas de San Diego, en California (EEUU), el comandante Reid Wiseman compartió una reflexión que sintetiza la magnitud emocional de la experiencia: «No ha sido fácil. Estar a más de 322.000 kilómetros de casa se siente como el sueño más grande del mundo».

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«Cuando estás ahí afuera, lo único que quieres es volver con tu familia y tus amigos. Es algo especial ser humano, y es algo especial estar en el planeta Tierra», confesó.

Como se sabe, el retorno desde la órbita lunar implicó superar la distancia alcanzada por Apolo 13 en 1970, un hito que reconfigura la historia de la exploración espacial.

La cápsula descendió en el Pacífico, donde equipos de la NASA y del ejército estadounidense ejecutaron el protocolo de recuperación para trasladar a la tripulación al buque USS John P. Murtha.

Fue en ese momento, cuando Wiseman, todavía con la adrenalina del reingreso, subrayó la fragilidad humana ante la inmensidad del espacio.

#10Abr | Los astronautas de Artemis II han 'amerizado' a las 8:07 pm, poniendo fin a su histórica misión de 10 días alrededor de la Luna. Video: @NASA pic.twitter.com/XZnP8X62Nj — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 11, 2026

LA MISIÓN ARTEMIS II

En el plano científico, Artemis II aportó imágenes inéditas del hemisferio lunar oculto, ampliando el acervo visual disponible para la comunidad astronómica.

Hasta ahora, solo las sondas chinas Chang’e 4 y Chang’e 6 habían logrado operar en esa región, con la última retornando muestras minerales en 2024.

La misión estadounidense, sin embargo, marcó la primera vez que seres humanos observaron directamente ese territorio.

Wiseman lo describió con asombro, en ese momento: «Vimos cosas que ningún ser humano ha visto jamás, ni siquiera Apolo. Es absolutamente espectacular, surrealista… no hay palabras para describir lo que vemos por esta ventana».

El impacto de Artemis II trasciende lo técnico y lo emocional. Según Statista, desde 1972 ningún ser humano había superado la órbita baja terrestre ni se había acercado tanto a la Luna.

Las imágenes y datos recolectados servirán como base para la preparación de Artemis III, misión destinada a intentar el primer alunizaje tripulado del siglo XXI en la región sur del satélite.