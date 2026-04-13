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LA FOTO: Emmanuel Macron se reunió con María Corina Machado, de esto hablaron

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió este lunes a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

El encuentro entre el jefe del Estado francés y la Premio Nobel de la Paz 2025 se realizó en la sede de la presidencia francesa.

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«He recibido a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Juntos, hemos hablado de su compromiso con la libertad y la importancia de lograr en Venezuela una transición democrática, pacífica y respetuosa de la voluntad de su pueblo», señaló Macron en sus redes junto a una fotografía del encuentro.

Machado acudió a la reunión junto a Pedro Urruchurtu, director de relaciones internacionales de su equipo; así como del dirigente opositor Antonio Ledezma.

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Vale recordar que María Corina Machado tiene previsto viajar el próximo viernes en Madrid con el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo. Así como con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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Además, María Corina Machado recibirá el mismo día de manos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la Llave de Oro de la ciudad.

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