VIDEO: Delcy Rodríguez afirmó que en el país sigue mandando «el gobierno del presidente Nicolás Maduro»

Por Valentín Romero
VIDEO: Delcy Rodríguez afirmó que en el país sigue mandando el "gobierno del presidente Nicolás Maduro"
Foto: Prensa Presidencial

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó este sábado que en Venezuela sigue mandando el «gobierno constitucional» de Nicolás Maduro, quien fue capturado por los EEUU en un operativo militar realizado el pasado tres de enero y trasladado a la nación norteamericana para que enfrente la justicia de ese país.

«¿Quién gobierna a Venezuela? El poder popular y su gobierno constitucional. Así que aquí no hay duda, no hay niveles de incertidumbre. Aquí manda el pueblo venezolano y hay un gobierno, el gobierno del presidente Nicolás Maduro y yo tengo la responsabilidad de encargarme mientras dure su secuestro», aseguró Rodríguez durante la supuesta supervisión de áreas productivas transmitida por VTV.

Asimismo, advirtió que no descansaría hasta lograr la libertad de Maduro y Flores, quienes fueron presentados el pasado lunes en un tribunal de Nueva York.

«Ustedes tienen mi compromiso y lealtad, que no vamos a descansar ni un minuto hasta tener de vuelta al presidente y a la primera combatienta (sic), lo juramos. Hace un año juramos con el presidente Maduro, hace un año un 10 de enero, y hoy un año más tarde estamos jurando por su libertad. Lo vamos a rescatar, claro que sí, con la unidad de nuestro pueblo lo vamos a rescatar», enfatizó Delcy Rodríguez.

Por último, reiteró que continuarán condenando la agresión de los EEUU, tras el ataque sufrido durante el operativo de captura y extracción de Nicolás Maduro.

«No vamos a dejar de condenar la agresión criminal contra el pueblo venezolano, que ocurrió en la madrugada del 3 de enero de 2026. Pasará a la historia como una gran mancha en las relaciones EEUU-Venezuela», sentenció.

