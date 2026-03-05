Atento con tus mascotas: Estos son los productos más tóxicos para perros y gatos

Perros y gatos se desplazan libremente por los hogares de sus dueños. Sin embargo, pocas personas son conscientes de la gran cantidad de artículos y productos tóxicos a la que se pueden ver expuestas las mascotas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos alerta que en los hogares hay productos y alimentos peligrosos para las mascotas. Entre ellos destacan varios artículos cotidianos que hay en los hogares.

En primera instancia, destacan alimentos habituales como el chocolate, el aguacate, las uvas, la cebolla, el ajo y las nueces. Se trata de productos que pueden provocar intoxicaciones graves y hasta letales en algunas mascotas.

Otro caso a tomar en cuenta es el de las bebidas con alcohol, café, té u otra clase de alimentos que cuentan con cafeína. Los especialistas indican que también pueden ser causantes de emergencias veterinarias.

Por otra parte, hay alimentos que, aunque no sean directamente tóxicos, pueden causar obstrucciones gastrointestinales en las mascotas. Entre ellos destacan las cerezas, duraznos, ciruelas y duraznos.

PRODUCTOS PELIGROSOS PARA LAS MASCOTAS

Los especialistas dejan claro que no se trata solamente de alimentos. También hay señalamientos a medicamentos humanos, productos como el tabaco y hasta drogas recreativas que podrían acabar con la vida de las mascotas.

Por ejemplo, el paracetamol es mortal para los gatos. Mientras tanto, antiinflamatorios como ibuprofeno y naproxeno también pueden dañar a felinos y perros.

La FDA también ha alertado sobre el riesgo que representa para las mascotas los edulcorantes artificiales, como el xilitol. Están presentes en chicles, caramelos y pasta de dientes y pueden causar hipoglucemia, convulsiones y hasta la muerte.

Finalmente, no hay que dejar de lado a plantas que tienen sustancias tóxicas para las mascotas. Algunos ejemplos son aloe vera, amarilis, ciclamen, crisantemo, jacinto, tulipán, hortensia, lirios, narciso, adelfa, y flores.

La toxicidad de cada producto depende de la mascota, dándose desde casos leves hasta escenarios de suma gravedad. En caso de intoxicaciones, lo recomendable es buscar atención veterinaria urgente.