VIDEOS: Familiares de presos políticos cumplieron 100 días en vigilia frente a los centros de reclusión

Familiares de presos políticos cumplieron el sábado 100 días de vigilia frente a diversos centros de reclusión, pidiendo por la liberación total de sus allegados tras la amnistía que el gobierno de Delcy Rodríguez anunció el pasado mes de febrero.

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, prometió meses atrás la liberación de un «número importante de personas» para fomentar la «paz y convivencia». Este anuncio ocurrió apenas cinco días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro.

100 DÍAS DE VIGILIA| Hoy la esperanza se elevó simultáneamente desde El Rodeo I y El Helicoide. Los familiares, unidos por el mismo dolor pero también por la misma valentía, lanzaron globos al cielo para exigir la libertad de quienes nunca debieron estar tras las rejas. En El… pic.twitter.com/b1vIVUDCCI — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) April 19, 2026

Sin embargo, Andreína Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), denunció desde Rodeo I que persisten la «mentira, la burla, el sufrimiento y la revictimización». Asimismo, calificó la cárcel como un «lugar de torturas» con tratos crueles recientes.

El comité Clippve publicó en la red social X que se cumplen «100 días de vigilia frente a El Rodeo I». La organización describió este centenar como «100 jornadas de oración inquebrantable y de una espera que no se rinde ante el cansancio».

Los manifestantes portaron carteles durante la vigilia del sábado por la noche con los nombres de sus familiares y exigieron justicia al grito de «todos son inocentes, ninguno delincuente». Baduel sostuvo que, ante el dolor, «se ha fortalecido la fe, la resiliencia y la dignidad».

100 DÍAS DE DIGNIDAD Y RESISTENCIA | 🇻🇪 Hoy se cumplen 100 días de vigilia frente a las puertas de El Rodeo I. Son 100 días de fe inquebrantable, 100 días exigiendo justicia y el cierre de los centros de tortura. Son 100 días pidiendo la libertad de todos los presos políticos.… pic.twitter.com/OdK2TlBiHr — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) April 19, 2026

ALERTAN SOBRE SUSPENSIÓN DE VISITAS A PRESOS POLÍTICOS

La activista alertó sobre la «suspensión arbitraria de visitas» que sufre su hermano, Josnars Baduel, desde hace catorce días en dicho centro. Además, exigió una fe de vida y su liberación inmediata ante «el peligro que corre por torturas».

Cabe mencionar que ese mismo día, la ONG Foro Penal registró un total de 477 presos políticos, ubicando a 111 de ellos dentro de las instalaciones del Rodeo I. La cifra general incluye a 432 hombres, 45 mujeres, un adolescente y 187 efectivos del ámbito militar.

Las estadísticas oficiales indican que más de 8.000 personas recibieron amnistía, aunque la mayoría permanece bajo medidas restrictivas de libertad. Las autoridades guardan silencio sobre la lista de beneficiarios, pese a la solicitud formal de la ONU.

Finalmente, Baduel exhortó a la ciudadanía a evitar que la causa de los presos políticos caiga en el olvido. Por lo anterior, insistió en la importancia de ayudar a quienes esperan noticias de sus allegados en las puertas de los penales.