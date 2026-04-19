¡HACEN HISTORIA! La Vinotinto Sub-17 clasificó a su tercera Copa del Mundo consecutiva

La Vinotinto Sub-17 aseguró su cupo en el Mundial de Catar 2026 este sábado tras vencer por la mínima diferencia a Bolivia de 1-0, en un encuentro de vida o muerte por el séptimo lugar del Sudamericano que se disputó Paraguay, quedándose así con el último boleto disponible de la región. De esta manera logran un hito histórico al clasificar por primera vez a tres copas del mundo consecutivas en la misma categoría.

Andy Saavedra encendió la celebración en el Estadio Ameliano Villeta al marcar el único tanto del compromiso en el minuto 34. Esta anotación permitió al conjunto vinotinto redimirse del empate sufrido ante los bolivianos durante la fase de grupos del torneo continental.

El planteamiento del entrenador Jhonny Ferreira priorizó el orden defensivo para evitar las distracciones que costaron puntos en la reciente derrota contra Uruguay. Venezuela mantuvo la calma frente a un rival que buscaba repetir sus hazañas pasadas, pero que careció de profundidad ofensiva.

La contundencia de Saavedra resolvió una batalla táctica donde La Vinotinto demostró mayor jerarquía en las áreas. Asimismo, Ferreira ajustó las piezas necesarias para resistir la presión y cumplir con el objetivo trazado antes de viajar a territorio paraguayo.

TERCER MUNDIAL CONSECUTIVO PARA LOS CHAMOS

Este triunfo representa la tercera clasificación consecutiva de Venezuela a una cita mundialista de la categoría, sumándose a las ediciones de 2023 y 2025. De esta forma, emula la hazaña histórica que inició Rafael Dudamel cuando llevó al equipo al Mundial de 2013.

El cuerpo técnico ahora enfocará sus esfuerzos en potenciar el rendimiento de figuras clave como Santiago Sánchez, máximo goleador del plantel. La delegación venezolana tendrá varios meses para ajustar su juego antes de viajar a la sede mundialista.

La clasificación mantiene la racha positiva que incluye los octavos de final alcanzados por Ricardo Valiño en Indonesia 2023.

Para finales de año, La Vinotinto viajará a Catar con la misión de superar la actuación destacada que firmó Oswaldo Vizcarrondo el año pasado.