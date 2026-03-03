El impresionante consumo de datos de Spotify cada vez que oyes «tu música favorita»

La plataforma de música streaming Spotify se ha vuelto una parte de la rutina de millones de personas. Sin embargo, la mayor parte de los usuarios no son conscientes del impacto que tiene su uso en el consumo de datos.

Medios especializados indican que el consumo depende especialmente de la configuración y la plataforma elegida. Lo que sí es un hecho es que el uso de Spotify tiene un impacto en el plan mensual de telefonía si se usa sin conexión a Internet.

Spotify cuenta con distintas opciones de calidad de audio, pasando desde baja hasta muy alta. Como es de esperar, a mayor calidad de sonido, el consumo de megas por hora no hará más que aumentar. Estas son unas cifras aproximadas.

Baja (24 kbps): 10-25 MB por hora.

Normal (96 kbps): 40-60 MB por hora.

Alta (160 kbps): 70-150 MB por hora.

Muy alta/Extrema (320 kbps): 140-750 MB por hora.

EL IMPACTO DE SPOTIFY

Tomando en cuenta las cifras mencionadas previamente, Spotify consume, en promedio, entre 150 y 200 MB por hora si escuchas música de calidad. Si escuchas música por dos horas al día, podrías llegar a consumir 10 GB mensuales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿TU CELULAR SE QUEDA «CONGELADO»? ESTAS SON LAS PRINCIPALES RAZONES Y LO QUE DEBES HACER

Esto podría no ser un problema para aquellos con un plan de datos ilimitado. En caso contrario, lo más recomendable es descargar las canciones que más escuchas y tener a la aplicación en modo offline.

Aunque algunos podrían pensar que es un problema solo de Spotify, el consumo aumenta cuando pasamos a otras plataformas. Por ejemplo, el uso de YouTube, que incluye video, podría llegar fácilmente hasta 1 GB por hora.