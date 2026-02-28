Mundo

La Media Luna Roja confirmó más de 200 fallecidos en Irán tras los ataques de Israel y EEUU

Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
Foto: EFE

(EFE).- Los ataques de Israel y Estados Unidos de este sábado contra Irán han causado al menos 201 muertos y 747 heridos, según confirmó un portavoz de la Media Luna Roja a la agencia oficial iraní ISNA.

El portavoz de la Media Luna Roja iraní Moytaba Jaledi aseguró que 24 de las 31 provincias del país resultaron atacadas y la organización «se encuentra en estado de alerta» con más de 220 equipos operativos en todo el país para las operaciones de socorro.

González
12 meses en el exilio: El mensaje de Edmundo González a los venezolanos en la lucha por la «libertad» del país
Tragedia en Jet Set: Cifra de fallecidos aumentó dramáticamente en las últimas horas
¿Quién es el exdiputado venezolano que ahora compite por un curul como congresista en EEUU?

«Hasta ahora, 747 personas han resultado heridas y 201 han fallecido», dijo Kolivand en declaraciones a ISNA, asegurando que ese es el balance hasta las 20.45 hora local (17.15 GMT).

LEA TAMBIÉN: EN VIDEOS: EEUU E ISRAEL LANZARON UNA OFENSIVA MASIVA CONTRA IRÁN Y TEHERÁN RESPONDIÓ CON OLA DE MISILES Y DRONES

Se trata de un primer balance del alcance de los ataques, puesto que el Gobierno iraní no ha ofrecido por ahora una cifra oficial de víctimas por los bombardeos que Israel y Estados Unidos han realizado este sábado en Irán.

Sin embargo, tanto miembros del Gobierno iraní como autoridades locales han lamentado que 85 personas, sobre todo niñas, han muerto en el ataque israelí contra una escuela femenina de primaria en la ciudad sureña de Minab.

Y uno de los ataques también alcanzó un pabellón deportivo en la ciudad de Lamerd, en el sur del país, con un balance de al menos 15 muertos, según las autoridades locales.

EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes y estadounidenses en la República Islámica, donde no se permite a los medios internacionales acudir ni tomar imágenes en los lugares afectados por los bombardeos.

