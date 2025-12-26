Hombre recibió un disparo mientras manejaba su carro y chocó contra una vivienda en West Baltimore

Un hombre de 27 años permanece en estado crítico después de recibir un impacto de bala mientras conducía su carro en West Baltimore (EEUU), lo que provocó que perdiera el control y se estrellara contra una vivienda la noche del 24 de diciembre.

De acuerdo con la información obtenida por CBS News, el violento episodio contra el conductor del carro ocurrió en la cuadra 2600 de West Lafayette Avenue, en plena víspera de Navidad, según informaron las autoridades locales.

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima manejaba por la zona cuando fue alcanzada por un disparo desde el exterior. Tras ser herido, el conductor no pudo mantener el control del automóvil, que terminó incrustado en la fachada de una casa, causando daños materiales significativos.

Vecinos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia al escuchar el choque y observar el vehículo impactado contra la vivienda.

Cuando los equipos policiales y de rescate llegaron al lugar, encontraron al hombre gravemente herido dentro del automóvil.

Lo que se precisó, es que fue trasladado de urgencia a un hospital cercano. Allí permanece internado en condición crítica, según últimos reportes.

En tanto, las autoridades no reportaron heridos adicionales dentro de la vivienda afectada, aunque los daños estructurales están siendo evaluados por personal especializado.

HABLÓ EL DUEÑO DE LA CASA

El propietario de la casa afectada, William Hayes, relató al medio de comunicación que su propiedad, que poseía desde hace años, quedó en ruinas tras el impacto.

Hayes expresó que vecinos le avisaron durante la Nochebuena sobre el destrozo en su hogar. “Un coche, justo en tu sala”, describió con asombro.

El incidente complicó aún más el panorama, ya que ocurrió justo cuando Hayes se preparaba para viajar a Georgia para reunirse con su familia.

Pese a los daños materiales, relató que tanto él como su pareja resultaron ilesos e incluso pudieron rescatar a su gato de entre los restos de la vivienda.

Asimismo, expresó su inquietud por el estado de la víctima y su familia, a quienes dedicó sus oraciones y deseos de pronta recuperación.

De momento, el caso se mantiene en fase de investigación. Por tanto, cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo debe llamar a Metro Crime Stoppers al 1-866-7Lockup o a los detectives de homicidios al 410-396-2100.