Filtran video del escalofriante tiroteo en el que murió una famosa influencer

La joven influencer brasileña Bárbara Borges, que contaba con más de 20.000 seguidores, murió por una bala perdida a finales de octubre en Río de Janeiro. Esta semana, se filtró en redes sociales el video del siniestro.

Los hechos se dieron en la tarde del pasado viernes, 31 de octubre, en la zona de Vila do Pinheiro, una de las partes más conflictivas de la ciudad. Borges viajaba en un taxi cuando se desató un tiroteo.

De acuerdo a medios internacionales, dos bandas rivales, que todavía no han sido identificadas, se comenzaron a enfrentar en plena calle. El taxista dijo que «escuchó varios disparos» que iban hacia su dirección.

Cuando cruzaban por el puente peatonal de Fundao, el taxista le pidió a Borges que se agachara. Apenas segundos después, escuchó un estruendo que «sonó como una bomba» dentro del vehículo.

«Oí un estallido, así que avancé un poco más y le dije a la chica que se agachara. Incluso abrí el coche, pero enseguida vi que le habían disparado (…) Se oyeron muchos disparos, sentí como si hubieran lanzado una bomba contra mi coche», dijo el taxista.

MUERTE DE BORGES

En redes sociales se viralizó un video en el que se aprecia el intenso tiroteo. Aunque en las imágenes se puede ver cuando una persona se desploma por un balazo, hay que destacar que no se trataba de Borges, que fue herida mortalmente dentro del taxi.

El taxista relató que, luego de la balacera, vio un carro de policía que lo escoltó al Hospital General de Bonsucesso. Mientras tanto, Borges estaba en el asiento trasero «intentando respirar» tras recibir un balazo en la cabeza.

Aunque Borges fue trasladada de emergencia al hospital, nada pudieron hacer los médicos y fue confirmado su fallecimiento. Tenía apenas 28 años en el momento de su muerte.

La muerte de la joven influencer evidenció la ola de violencia que azota Río de Janeiro. Aunque en los videos del tiroteo se aprecia que otra persona resultó baleada, no hay detalles sobre la cantidad de víctimas que dejó el enfrentamiento.