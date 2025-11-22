Encendido de árbol navideño terminó con un tiroteo y varios heridos de gravedad en Carolina del Norte

Un tiroteo durante el encendido de un árbol navideño en la ciudad de Concord, Carolina del Norte, Estados Unidos, dejó un total de cuatro personas heridas, tres de ellas de gravedad y una estable, mientras todavía no hay rastros del sospechoso del hecho, ocurrido el día viernes.

El Departamento de Policía de Concord, los bomberos de Concord, el personal del condado de Cabarrus y los servicios de emergencia acudieron a la escena. Lo hicieron para responder de inmediato a la eventualidad.

Las fuerzas policiales de Concord señalaron que tres de las víctimas están en estado crítico y una estable. A las cuatro las trasladaron de emergencia a un hospital para que reciban atención médica.

La balacera tuvo lugar en la ceremonia anual del encendido del árbol navideño de la ciudad en Unión Street S. Fue cerca de la intersección con Corban Avenue, poco antes de las 7:30 pm hora local.

Tras el tiroteo, las autoridades optaron por cancelar el evento por precaución.

INCIDENTE EN CONCORD CONTINÚA BAJO INVESTIGACIÓN

La policía de Concord señaló que el tiroteo durante el encendido del árbol navideño continúa bajo investigación. Los visitantes tuvieron que abandonar la zona y los conductores recurrir a vías alternativas para poder marcharse del sitio.

De acuerdo con Telemundo, los agentes se encuentran revisando las grabaciones del incidente y hablando con diversos testigos. Según los primeros reportes, una persona armada comenzó a atacar a balazos en medio de la multitud y luego se fugó del sitio.

Se espera su detención para las próximas horas. Igualmente, solicitaron a la población brindar información adicional a este caso.