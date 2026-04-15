¿El 1May aumentarán los bonos o el salario? Lo que dijo la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores

El secretario ejecutivo de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Carlos López, no descarta que se mantenga un nivel de ingresos vía bonos de la Patria.

Sus declaraciones ocurren en medio de la expectativa en el país por los anuncios que realizará la presidenta encargada Delcy Rodríguez el próximo 1 de mayo.

«En un escenario de recuperación progresiva ir trabajando en recuperar el salario, pero sin descartar, y creemos que no se va a descartar por un tiempo, que se mantenga un nivel de ingreso vía a través del bono de la patria», comentó.

Durante una entrevista ofrecida a Unión Radio, sostuvo que los bonos «son los únicos instrumentos del mundo que son indexados con la inflación, en ninguna parte del mundo pasa eso».

«Planteamos una recuperación progresiva del salario, que parte de los ingresos del país vayan al salario. Inicialmente será poco significativo porque los bonos y los ingresos integrales indexados el objetivo es darle un efecto inmediato a los trabajadores que les permita resolver los problemas del día a día a costa de que por ahora no estamos calculando eso en las prestaciones sociales», dijo.

Asimismo, sostuvo que la consigna central del próximo primero de mayo es «eliminación total de las medidas coercitivas- Así como el regreso de los activos de Venezuela secuestrados en el exterior, levantamiento de todas las sanciones de las cuentas de PDVSA en el exterior y cuentas del Estado venezolano, todo eso».

Por otro lado, Carlos López explicó que la constituyente obrera funciona como herramienta de apoyo para la reconstrucción del movimiento sindical. Y que logre adaptarse a nuevas condiciones laborales internacionales.