Hijo de “El Chapo” se declaró culpable de tres graves cargos en EEUU tras haberlos negado en 2024

Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable de narcotráfico en una corte federal de Chicago (EEUU) este lunes, 1 de diciembre, meses después de que su hermano Ovidio llegara a un acuerdo judicial similar.

De acuerdo con medios locales, el proceso contra Guzmán López, conocido como “El Güero Moreno”, se remonta a su detención en julio de 2024 en Texas, cuando fue arrestado junto a Ismael “El Mayo” Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa.

En aquel momento, negó los cargos de narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. Sin embargo, en la audiencia celebrada en Chicago cambió su declaración y aceptó su responsabilidad en dos cargos: conspiración para traficar drogas y crimen organizado.

La Fiscalía estadounidense lo acusa de ser parte de “Los Chapitos”, la facción del Cártel de Sinaloa dirigida por los hijos de “El Chapo”, que heredaron las operaciones tras la condena a cadena perpetua de su padre en 2019, también en los Estados Unidos.

Según documentos judiciales, Guzmán López participó en el envío de grandes cantidades de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos, consolidando la influencia del grupo en el mercado ilícito.

CAPTURA DE ZAMBADA

La audiencia se realizó en el Tribunal Federal Everett McKinley Dirksen, de Chicago, ante la jueza Sharon Johnson Coleman. Allí, Guzmán López admitió su participación en actividades criminales y reconoció haber engañado a Zambada para facilitar su captura, buscando beneficios legales.

Es importante subrayar que la confesión de Joaquín Guzmán, sobre su participación en la captura de “El Mayo” Zambada, no implica beneficios legales para el hijo del Chapo.

Además, las autoridades estadounidenses enfatizaron que nunca le solicitaron intervenir en dicho procedimiento.

Sin embargo, el fiscal federal adjunto Andrew Erskine indicó que, a cambio de la colaboración sostenida de Guzmán López, la Fiscalía propondrá una condena menor a la cadena perpetua obligatoria, según reportó el diario Chicago Tribune.

¿QUÉ IMPLICA PARA EL CÁRTEL DE SINALOA?

Según medios mexicanos, tras la captura de Zambada, los enfrentamientos en Sinaloa se intensificaron entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza. Ambas están en disputa por el control del Cártel de Sinaloa.

Esta guerra interna ha dejado un saldo de aproximadamente 1.200 muertos en México y cerca de 1.400 desaparecidos. Esto, como consecuencia directa de las actividades criminales del grupo.

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Cártel de Sinaloa es el principal responsable de introducir fentanilo en territorio estadounidense. Se trata de una droga que ha provocado miles de muertes por sobredosis en los últimos años.

Lo que se asegura, es que la organización delictiva participa en todo el ciclo. Desde la adquisición de precursores químicos y la producción clandestina, hasta la distribución internacional y el lavado de dinero a gran escala.

Como consecuencia, el tráfico de fentanilo y sus efectos en Estados Unidos han tensado la relación bilateral con México, ya que Los Chapitos han levantado una estructura criminal que actualmente controla gran parte del flujo de esta sustancia.