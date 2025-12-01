EN VIDEO: Fiscal general de EEUU envió un mensaje a «redes criminales» vinculadas al narcoterrorismo

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, lanzó una contundente advertencia contra los «narcoterroristas venezolanos», asegurando que la administración del presidente Donald Trump intensificará la persecución contra estas organizaciones criminales.

El mensaje, difundido por la fiscal Bondi en una entrevista concedida a Fox News, puso en el centro de la agenda en el marco de la lucha contra el narcotráfico a Nicolás Maduro y grupos criminales como el Tren de Aragua y el denominado Cartel de los Soles.

“Los narcotraficantes venezolanos deben actuar con mucho cuidado, porque si eres un narcoterrorista, si eres un miembro del Tren de Aragua, te perseguiremos. El presidente Trump lo ha dejado clarísimo”, advirtió.

“Estamos comprometidos a eliminar a estos narcoterroristas. Las drogas que ingresan a nuestro país están matando a nuestros hijos. Si los demócratas no protegen a nuestros niños, Donald Trump lo hará», agregó.

Asimismo, Bondi sostuvo que las redes criminales con base en Venezuela y México son las principales responsables del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, incluyendo fentanilo elaborado con insumos provenientes de China, el cual ha causado numerosas muertes en el país, de acuerdo con últimos reportes del gobierno estadounidense.

Por último, Bondi enfatizó que el compromiso de la administración Trump es “proteger a los estadounidenses todos los días”, utilizando “todos los medios legales”.

CONVERSACIÓN MADURO-TRUMP

En tanto Trump, confirmó este domingo, 30 de noviembre, que sostuvo una llamada telefónica con Maduro, aunque evitó dar detalles de lo conversado.

«No quiero comentarlo, pero la respuesta es sí», dijo Trump al ser consultado al respecto por los periodistas que hacen corresponsalía en la Casa Blanca.

«No diría que salió bien ni mal, solo fue una llamada», señaló cuando una reportera le preguntó si había «salido bien» la conversación.

Por el momento se desconoce cuando ocurrió la conversación, aunque medios como The New York Times habían anunciado la semana pasada que ya la llamada se había producido antes de que EEUU designara al Cártel de los Soles, vinculado a Maduro, como una organización terrorista el pasado lunes, 24 de noviembre.