Hizo historia al debutar como entrenadora de un equipo de primera división en una importante liga europea

Este fin de semana los reflectores del mundo del fútbol se posaron sobre la entrenadora alemana Marie-Louise Eta quien hizo historia al convertirse en la primera mujer en dirigir un partido masculino de la Bundesliga.

A pesar de que lamentablemente no tuvo un debut soñado y su Unión Berlín terminó cayendo 2-1 ante Wolfsburgo, su trabajo ha generado interés internacional debido a que podría servir para abrirle las puetas a otras mujeres que sueñan con dirigir en el fútbol de élite.

Bundesliga tarihinin ilk kadın teknik direktörü Marie-Louise Eta, Union Berlin’in teknik direktörü olarak maça çıktı. pic.twitter.com/tITBIQnucM — BPT (@bpthaber) April 18, 2026

«Era consciente del revuelo. No se puede ignorar. Pero ahora se trata de prepararnos de la mejor manera posible», comentó en la previa del encuentro en diálogo con el portal Bild.

Como era de esperarse el partido estuvo repleto de periodistas nacionales e internacionales. El propio lateral derecho del equipo, Tom Rothe, destacó la atención mediática que han tenido en los últimos días. «Nunca habíamos tenido tantos periodistas en nuestro campo de entrenamiento».

Durante el partido, la entrenadora acaparó varios minutos en cámara, para complacer a todos los que sintonizaron la transmisión oficial para ver a la estratega.

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🇩🇪 | Pas de début de rêve pour Marie-Louise Eta à la tête de l’Union Berlin, victime d’un script FIFA face à Wolfsburg et ce magnifique extérieur de Patrick Wimmer ! En même temps, ils avaient vraiment besoin de ces trois points… pic.twitter.com/J2Q6qtc4xl — Le Football en VOD LXXX (@le_lxxx8228) April 18, 2026

Una vez finalizado el encuentro, Marie-Louise Eta juntó a todos sus futbolistas en medio del estadio realizó una última charla antes de que se marcharan al vestuario.

Con este resultado, Unión Berlín quedó en la undécima ubicación con 32 unidades.

Nunca antes una mujer había comandado un equipo masculino ni en la liga alemana ni en ninguna de las cinco competencias más prestigiosas del continente europeo. Cabe recordar que la entrenadora llegó al equipo tras la salida del anterior técnico Steffen Baumgart y de su cuerpo técnico, luego de solo dos victorias en catorce partidos desde diciembre.

Previo a su debut Marie-Louise Eta ya había roto varios hitos entre las mujeres. Fue la primera mujer en ejercer como asistente técnica tanto en la Bundesliga como en la Champions League masculina, en 2023 mientras formaba parte del cuerpo técnico de Steffen Baumgart.

El próximo encuentro del Unión Berlín será una difícil visita ante el RB Leipzig, que marcha en la tercera posición de la Bundesliga, el próximo 24 de abril.