Mundo

VIDEO IMPACTANTE: Dos aviones quedaron atascados y cubiertos de nieve en pleno aeropuerto de Canadá durante tormenta invernal

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Toronto, la mayor ciudad canadiense, paralizada por la caída de 60 centímetros de nieve / Captura de video

Una poderosa tormenta invernal que afecta a gran parte de Norteamérica dejó escenas impactantes en Canadá, donde los aviones del Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto amanecieron completamente cubiertos por más de 50 centímetros de nieve. 

Contents

La nevada, considerada una de las más intensas en décadas, paralizó buena parte de la ciudad y estableció un nuevo récord histórico de precipitación en un solo día, superando la marca registrada en 1966.  

Leer Más

¿Fin del debate? Video probaría que Jeffrey Epstein se quitó la vida, según subdirector del FBI
¿Fin del debate? Video probaría que Jeffrey Epstein se quitó la vida, según subdirector del FBI
Ecuador descarta presencia del Tren de Aragua, pero admite que está alerta ante posible llegada del Niño Guerrero
Autobús lleno de migrantes venezolanos cayó por un barranco en Colombia, hay al menos 9 muertos

LEA TAMBIÉN: AL MENOS SEIS MUERTOS TRAS ESTRELLARSE AVIÓN PRIVADO EN EL AEROPUERTO DE MAINE EN PLENA TORMENTA INVERNAL

Las imágenes, de aeronaves «enterradas» bajo gruesas capas de nieve, se convirtieron en símbolo de la magnitud del fenómeno. 

Toronto, la ciudad más grande del país y una de las principales metrópolis de Norteamérica, quedó prácticamente detenida tras la caída de hasta 60 centímetros de nieve y temperaturas que alcanzaron los -15 grados, según señalaron medios locales.  

De hecho, la Policía local pidió a los más de seis millones de habitantes del área metropolitana evitar salir de sus hogares ante los graves problemas de movilidad. 

La situación llevó a las autoridades municipales a declarar una emergencia climática, activando medidas excepcionales como la prohibición de estacionar en varias arterias principales para facilitar el trabajo de las cuadrillas de limpieza. 

La tormenta continuó su avance hacia el este del país, afectando también a Montreal, donde miles de personas permanecen sin electricidad desde el domingo. 

CANADÁ PARALIZADA Y EN MEDIO DEL CAOS 

El transporte público también sufrió importantes afectaciones. Aunque el metro y los tranvías continuaron operando con relativa normalidad, se registraron interrupciones puntuales y numerosos autobuses quedaron inmovilizados por la acumulación de nieve.  

Igualmente, el servicio de trenes de cercanías enfrentó fuertes retrasos en sus rutas principales, mientras que en el mismo aeropuerto Pearson se cancelaron centenares de vuelos y muchos otros experimentaron demoras significativas debido a las condiciones extremas. 

La emergencia se extendió a otros servicios esenciales. Escuelas, universidades y la mayoría de las guarderías privadas suspendieron actividades, mientras que las administradas por el municipio optaron por mantenerse abiertas.  

En las últimas 24 horas, la Policía de Toronto reportó 438 colisiones, y la Policía Provincial de Ontario contabilizó alrededor de 200 accidentes en carreteras, además de más de 150 vehículos atascados.  

Es por ello, que las cuadrillas municipales trabajan sin descanso para despejar las calles, un proceso que podría prolongarse varios días debido al volumen de nieve acumulada. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La insólita historia de amor de Garbiñe Muguruza: Un fanático la saludó en la calle y ahora anunciaron su primer hijo
Caraota Show
La radical decisión de Francia sobre el uso de redes sociales y celulares en menores de 15 años
Mundo
Departamento de Estado de EEUU confirmó al Congreso que está dando los primeros pasos para reabrir embajada en Venezuela
EEUU