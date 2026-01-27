VIDEO IMPACTANTE: Dos aviones quedaron atascados y cubiertos de nieve en pleno aeropuerto de Canadá durante tormenta invernal

Una poderosa tormenta invernal que afecta a gran parte de Norteamérica dejó escenas impactantes en Canadá, donde los aviones del Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto amanecieron completamente cubiertos por más de 50 centímetros de nieve.

La nevada, considerada una de las más intensas en décadas, paralizó buena parte de la ciudad y estableció un nuevo récord histórico de precipitación en un solo día, superando la marca registrada en 1966.

Las imágenes, de aeronaves «enterradas» bajo gruesas capas de nieve, se convirtieron en símbolo de la magnitud del fenómeno.

Toronto, la ciudad más grande del país y una de las principales metrópolis de Norteamérica, quedó prácticamente detenida tras la caída de hasta 60 centímetros de nieve y temperaturas que alcanzaron los -15 grados, según señalaron medios locales.

De hecho, la Policía local pidió a los más de seis millones de habitantes del área metropolitana evitar salir de sus hogares ante los graves problemas de movilidad.

La situación llevó a las autoridades municipales a declarar una emergencia climática, activando medidas excepcionales como la prohibición de estacionar en varias arterias principales para facilitar el trabajo de las cuadrillas de limpieza.

La tormenta continuó su avance hacia el este del país, afectando también a Montreal, donde miles de personas permanecen sin electricidad desde el domingo.

🇨🇦 | Impresionantes escenas: una poderosa tormenta de nieve dejó más de 50 cm de acumulación, cubriendo los aviones en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto, en Ontario, Canadá. pic.twitter.com/zHOhDtxiie — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 27, 2026

CANADÁ PARALIZADA Y EN MEDIO DEL CAOS

El transporte público también sufrió importantes afectaciones. Aunque el metro y los tranvías continuaron operando con relativa normalidad, se registraron interrupciones puntuales y numerosos autobuses quedaron inmovilizados por la acumulación de nieve.

Igualmente, el servicio de trenes de cercanías enfrentó fuertes retrasos en sus rutas principales, mientras que en el mismo aeropuerto Pearson se cancelaron centenares de vuelos y muchos otros experimentaron demoras significativas debido a las condiciones extremas.

La emergencia se extendió a otros servicios esenciales. Escuelas, universidades y la mayoría de las guarderías privadas suspendieron actividades, mientras que las administradas por el municipio optaron por mantenerse abiertas.

En las últimas 24 horas, la Policía de Toronto reportó 438 colisiones, y la Policía Provincial de Ontario contabilizó alrededor de 200 accidentes en carreteras, además de más de 150 vehículos atascados.

Es por ello, que las cuadrillas municipales trabajan sin descanso para despejar las calles, un proceso que podría prolongarse varios días debido al volumen de nieve acumulada.