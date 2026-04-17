VIRAL: La emotiva visita de Elena Rose a una escuela de niños con condiciones especiales en Panamá

La cantante venezolana Elena Rose visitó el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) donde tuvo la oportunidad de compartir con los niños que hacen vida en dicho centro.

Rose llegó a la institución por invitación de la cantante panameña Erika Ender.

«Erika me llevó a conocer este hermoso rincón en Panamá. Una escuela de ángeles. Cantamos un rato y dijimos ‘Me lo merezco'», reseñó la cantante venezolana en sus redes sociales.

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En la publicación se puede ver que Rose cantó con los niños y compartió con ellos un momento inolvidable. «Luego paseamos por esta hermosa ciudad. Comimos riquísimo y nos reímos un montón», destacó.

«Me siento afortunada de estar en Panamá y de recargarme de un amor que solo se siente acá», resaltó.

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En este sentido, la cantante Erika Ender agradeció la visita de la venezolana. «Con Elena Rose todo siempre es más bonito. Más allá de todas sus virtudes artísticas, su pureza, sencillez, humanidad. La forma en que genuinamente conecta y lo congruente que es son cosas muy especiales de encontrar en esta vida».

«Ayer visitamos a un centro del IPHE y cantamos con un grupo hermoso de niños. Paseamos por Panamá y a cada paso, como siempre, ella dejó su luz única y expansiva. Este planeta es afortunado de tenerte, al igual que todos los que contamos con tu presencia en nuestras vidas», concluyó.