ASALTO DE PELÍCULA: Delincuentes robaron un banco en Italia y así fue su insólito escape

Un grupo de delincuentes paralizó la ciudad de Nápoles en Italia el jueves tras asaltar una sucursal del banco Crédit Agricole en el exclusivo barrio de Vomero, luego de que los ladrones irrumpieran en el edificio de la plaza Medaglie d’Oro utilizando cascos y máscaras de actores para ocultar su identidad ante las cámaras, para después escapar por una alcantarilla.

Al menos uno de los atacantes portaba un arma mientras retenían a 25 personas, entre empleados y clientes, quienes vivieron horas de máxima tensión. Las fuerzas de seguridad rodearon rápidamente el perímetro, provocando que los ladrones se atrincheraran dentro de la bóveda para saquear las cajas de seguridad.

La Unidad de Intervención Especial de los Carabineros y los Bomberos coordinaron un despliegue masivo para evitar cualquier escape por las calles aledañas. Los efectivos ingresaron finalmente al inmueble para liberar a las víctimas, quienes resultaron físicamente ilesas pese a que seis requirieron asistencia por crisis nerviosas.

ESCAPE DE PELÍCULA EN EL BANCO

La policía descubrió que los criminales ya se habían esfumado a través de una perforación en la estructura que conectaba directamente con el alcantarillado público. Por ello, los investigadores analizan ahora las huellas y muestras biológicas halladas en un auto abandonado y en las dos pistolas de utilería incautadas en la escena.

«Los ladrones hablaban napolitano con un fuerte acento, típico del centro histórico», relató uno de los clientes que permaneció cautivo durante el robo al banco. El testigo admitió su confusión inicial ante los medios locales al describir la extraña actitud de los asaltantes durante el desarrollo del asalto.

«Vi a un hombre enmascarado. Al principio pensé que era una broma, pero luego, por su actitud agitada y su tono autoritario, me di cuenta de que era real», explicó el rehén. El hombre añadió: «En un instante, me vi inmerso en una película policíaca, de esas que se ven en la tele. Debo decir, sin embargo, que fueron muy amables».

La cortesía de los delincuentes sorprendió a los presentes, pues incluso ofrecieron asistencia a las personas que mostraron signos de descompensación por el susto. «Cuando una mujer se sintió mal, uno de ellos le preguntó si quería un vaso de agua y la animó a mantener la calma», recordó el afectado.

Otro de los presentes detalló el momento en que el grupo les ordenó abandonar sus pertenencias personales sobre una mesa de la oficina bancaria. Uno de los asaltantes intentó tranquilizarlos afirmando: «Somos trabajadores, igual que ustedes, no se preocupen, no les quitaremos su dinero».