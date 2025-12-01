El comunicado de Trump en torno al supuesto y controversial doble ataque mortal en el Caribe

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que investigaría las denuncias sobre un supuesto doble ataque mortal de fuerzas estadounidenses contra una embarcación en el Caribe, aunque reiteró su confianza en la versión oficial del Pentágono.

«Voy a averiguar sobre eso», declaró este domingo, 30 de noviembre, Trump a periodistas a bordo del Air Force One.

«No sé nada al respecto. Él (el secretario de Defensa, Pete Hegseth) dice que no hizo eso, y yo le creo», añadió el presidente, basándose en las negaciones del jefe del Pentágono.

Sin embargo, The Washington Post y CNN aseveraron el pasado viernes que las fuerzas militares estadounidenses, tras un primer ataque el 2 de septiembre contra un barco que supuestamente transportaba narcóticos, llevaron a cabo un segundo bombardeo para eliminar a dos supervivientes que se aferraban a la embarcación en llamas.

Press Secretary Karoline Leavitt Briefs Members of the Media, Dec. 1, 2025 https://t.co/Gj72qlDWTc — The White House (@WhiteHouse) December 1, 2025

¿QUÉ DIJO ESTE LUNES LA CASA BLANCA?

Al respecto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, consideró este lunes, 1 de diciembre, «verdadera» la afirmación de que Hegseth no dio directamente la orden. Esto, al ser preguntada por un periodista en rueda de prensa.

Asimismo, leyó un comunicado en el que la Administración defendió el controvertido ataque reportado por los medios. Señaló que «tuvo lugar en aguas internacionales y estuvo en conformidad con el derecho en conflictos armados».

«El presidente Trump y el secretario Hegseth han dejado claro que los grupos narcoterroristas designados por el presidente están sujetos a ataques letales de conformidad con las leyes de la guerra. Con respecto a los ataques en cuestión, el 2 de septiembre, el secretario Hegseth autorizó al almirante (Frank) Bradley a llevar a cabo estos ataques cinéticos», leyó Leavitt.

«El almirante Bradley actuó con eficacia, dentro del marco de su autoridad y de la ley que regulaba la operación, para garantizar la destrucción del barco y la eliminación de la amenaza para los Estados Unidos de América», añadió.

Frank Bradley es un almirante de la Armada estadounidense, quien en las fechas del ataque era comandante del Comando de Operaciones Especiales Conjunto.

Asimismo, la portavoz subrayó que la razón por la que el Pentágono está atacando estos barcos en el Caribe y el Pacífico. Explicó que se debe a que «esta Administración ha designado a estos narcoterroristas como organizaciones terroristas extranjeras».

«El presidente ha dejado muy claro que si los narcoterroristas están traficando drogas ilegales hacia Estados Unidos. Tiene la autoridad para eliminarlos, y eso es lo que está haciendo esta administración», concluyó.